Enapu lanza estrategia de modernización portuaria para fortalecer competitividad de Perú

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), entidad adscrita al sector, en la que presentaron el plan de modernización de los puertos que administra a nivel nacional.

Esta iniciativa busca fortalecer la infraestructura portuaria, optimizar los servicios y elevar la competitividad logística del país, en el marco de sus ejes de gestión 2026.

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Como parte de la estrategia, Enapu expuso una cartera de proyectos destinada a elevar la eficiencia operativa de los puertos. Entre las principales intervenciones figura la modernización del terminal portuario de Ilo – Moquegua, que demandará una inversión superior a los 200 millones de soles y busca potenciar el desarrollo económico y comercial del sur del país.

El plan también contempla mejoras en el sistema portuario amazónico, con intervenciones en los puertos de Iquitos y Yurimaguas para fortalecer la conectividad logística con Brasil y dinamizar el transporte de carga. Asimismo, se anunció una reingeniería de los servicios portuarios a nivel nacional, el relanzamiento del Instituto de Formación y Capacitación Portuaria (Infocap), orientado a fortalecer las capacidades técnicas del sector, entre otros.

Durante el encuentro, el titular del MTC destacó la articulación entre el sector y ENAPU para consolidar puertos más competitivos y alineados con las exigencias del comercio internacional. Señaló que el fortalecimiento portuario permitirá mejorar la cadena logística nacional, facilitar el intercambio comercial y generar mayores oportunidades de desarrollo para las regiones.

Enapu, con 56 años de fundación, administra actualmente los puertos de Ilo, Iquitos, Yurimaguas, Huacho–Supe y el muelle peruano en Arica, Chile, movilizando cerca de 800 mil toneladas de carga al año.

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