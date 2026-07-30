Encargan viceministerio de Mype e Industria a Jesus Barrientos Ruiz

Andina/Cortesía

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo encargó el viceministerio de Mype e Industria a Jesus Eloy Barrientos Ruiz, quien actualmente se desempeña como viceministro de Pesca y Acuicultura en el Ministerio de la Producción (Produce).

La medida fue oficializada a través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2538842-2" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Suprema Nº 008-2026-PRODUCE, publicada este jueves en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La resolución precisa que la encargartura se da en adición a sus funciones y en tanto se designe a un nuevo titular en dicho cargo.

-Ministro Sheput: Trabajaremos por más empleo formal con oportunidades para todos

Esto se produce tras la renuncia de Juan Carlos Requejo Aleman al viceministerio de Mype e Industria puesto que ha sido nombrado titular de Produce.

Requejo Aleman forma parte del gabinete ministerial dirigido por Luis Galarreta, el cual asumió funciones desde el 28 de julio tras la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de la república.

Cabe precisar que la renuncia de Juan Carlos Requejo al viceministerio también fue oficializada a través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/EX/2538842-1" target="_blank">Resolución Suprema Nº 007-2026-PRODUCE.

Estos cambios en el Ministerio de la Producción se dan de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2026-JUS; el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción; el Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de Produce.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });