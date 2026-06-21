Andina/El Público Podrá Adquirir Exclusivos

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Hasta las 09:00 p.m. de hoy, 21 de junio, el público podrá adquirir exclusivos productos artesanales para regalar por el Día del Padre en la feria Exhibe Perú 2026, que se realiza en la Plazuela Punta del Este, al lado del C.C. Real Plaza Salaverry, en el distrito de Jesús María.

Entre la variada oferta destacan cuadernos inspirados en las tradicionales tablas de Sarhua (Ayacucho); morrales elaborados con la técnica del telar de cintura; chompas, chalinas y guantes de lana de alpaca; sombreros del norte y el oriente del país; correas y monederos con diseños tallados; chops y vasos de cerámica con figuras de las culturas Inca y Caxamarca, así como crucifijos y medallas trabajados en plata.

Esta edición de Exhibe Perú 2026 proyecta generar más de 80,000 soles en ventas para las empresas, asociaciones, cooperativas y artesanos participantes.

La feria reúne creaciones de artesanos beneficiarios de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) de Artesanía y Turismo de Arequipa, Ayacucho, Puno, Piura, Lambayeque, Ucayali, Huancavelica, Amazonas y Cajamarca. Cada pieza refleja la riqueza cultural, el talento y la identidad de sus regiones de origen.

Asimismo, los visitantes podrán conocer el trabajo de destacados Amautas de la Artesanía Peruana, así como de maestros reconocidos con la Medalla Joaquín López Antay y el Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana, máximas distinciones otorgadas al sector.

La feria también incluye una exhibición de piezas únicas que llegaron a Hollywood, que estará disponible a partir de las 03:00 p.m., y que demuestra el potencial que tiene la artesanía peruana y los espacios a los que puede llegar.

Entre los productos se encuentran unos cofres fabricados por una la empresa ayacuchana Berrocal que fueron incluidas en las bolsas de regalo entregadas a figuras nominadas a los Premios Óscar 2023.

Entre los artistas que recibieron este obsequio se encuentran las actrices Ana de Armas y Jamie Lee Curtis, así como el reconocido director Steven Spielberg.

Asimismo, se exhibió

un ejemplar de los collares que fueron obsequiados a los actores y miembros del equipo de producción de la película “Transformers, el Despertar de las Bestias” (2023).

Otro de los productos que se mostró al público fue el cinturón con bordado andino elaborado por la empresa ayacuchana Sumaq Qara que fue usado por la actriz estadounidense Julia Roberts en el filme “Comer, Rezar, Amar” (2010).