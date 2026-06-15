Energía motor clave de desarrollo: hidrocarburos siguen siendo fundamentales para economía

Perú.- Destacan potencial de Perú para impulsar uso de energía nuclear en generación eléctrica - Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

En los últimos 25 años, el consumo final de energía en el país ha mostrado un patrón de crecimiento consistente, con algunas excepciones importantes. En el 2020 la pandemia del covid-19 causó una significativa caída en la demanda energética. Tras ello el consumo se recobró rápidamente y en los dos años siguientes registró un crecimiento acelerado impulsado por la recuperación económica.

A partir del 2023 los indicadores se vuelven más representativos para analizar las principales tendencias e impactos de laspolíticas energéticas.

De acuerdo con elBalance Nacional de Energía 2024,presentado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en ese año se observó que los hidrocarburos continuaron siendo una fuente fundamental para el desarrollo de las actividades económicas, especialmente en el sector transporte, con una participación progresiva del gas natural.

La innovación está acelerando la transición energética hacia la minería sostenible

Por otro lado, se registró un cambio moderado hacia fuentes de energía más limpias, lo que se evidenció en la reducción del consumo de leña en el sector residencial, favorecida por un mayor acceso a energías más eficientes, como la electricidad y el gas licuado de petróleo (GLP).

Del mismo modo, hay una progresiva participación de la energía eólica y solar en la electricidad que llega al usuario final, impulsada por la competitividad de estas tecnologías en el mercado eléctrico y reforzada por las políticas de promoción de las energías renovables, señala informe publicado en elSuplemento EconómikadelDiario El Peruano.

Además, precisa el documento, se evidencia que el vasto potencial de recursos energéticos renovables con que cuenta el país representa una oportunidad fundamental para diversificar la matriz energética, considerando los avances tecnológicos, las dinámicas del mercado y la necesidad de garantizar la seguridad energética.

Según el Balance Nacional de Energía 2024, en dicho año la producción interna de energía primaria fue de un millón 314 662.2 terajulios (TJ), lo que representa un incremento de 4.1% respecto a la producción del 2023.

“En relación con las fuentes fósiles de mayor participación, la producción de gas natural incluido sus líquidos se incrementó en 3.6%; en el caso del petróleo crudo aumentó en 5.3% respecto al año anterior”, refiere el estudio.

Asimismo, en otras fuentes de energía primaria, la hidroenergía se incrementó en 10.1% y la leña disminuyó en 8.6%. Igualmente, se destaca el incremento de producción con energías solar y eólica hasta tener una participación de 0.5% y 1.1%, respectivamente.

En cuanto a la participación de las fuentes de energía, en el 2024 se mantuvieron predominantes las de gas natural (incluidos líquidos) con 72%; la hidroenergía con 11%; el petróleo crudo con 6.6%, y la leña con 6.5%.

En lo que se refiere a las reservas y los niveles de producción, el estudio reveló, en torno a los yacimientos de fuentes fósiles y minerales disponibles, que el Perú cuenta con 13 millones 398,624.9 TJ de energía en reservas probadas.

“La mayor parte de estas reservas corresponde a reservas probadas de gas natural y sus líquidos con un 79.7% del total, localizadas principalmente en la zona de selva cercana a Camisea, y en menor proporción en la costa y el zócalo continental. La siguiente participación de importancia es el petróleo crudo con un 14%”, detalla el estudio.

En el grupo de fuentes fósiles y minerales (con excepción del uranio), la composición de las fuentes es similar tanto en la producción de energía primaria como en las reservas probadas.

Asimismo, el país posee abundantes recursos naturales para la obtención de energía. En cuanto a los recursos energéticos renovables se pueden representar a los más relevantes en unidades de capacidad de generación de electricidad en la potencial solar (937.2 gigavatios), hidroenergía (69.4 gigavatios), eólico (20.5 gigavatios) y geotermia (2.9 gigavatios).

“A pesar del significativo potencial, su utilización es escasamente aprovechado, considerando que hasta finales del 2024 las centrales eléctricas solo utilizaron en solar el 0.06%, hidroenergía el 8% y eólico el 5%. En el caso de la geotermia aún hay aprovechamiento para la generación de electricidad. Por otro lado, el país cuenta con recursos naturales de biomasa, aunque no se cuenta con una estimación precisa de su potencial total”, establece el informe.

Según el Balance Nacional de Energía, en el 2024, al igual que en el año anterior se realizaron más importaciones de energía primaria que exportaciones; el saldo fue de 235,767.8 TJ, que es 36.2% mayor al registrado el año anterior.

La energía primaria importada fue de 276,911.5 TJ, lo que representa un incremento de 13.2% respecto al valor importado en el 2023.

En esta actividad predominó el petróleo crudo, con una participación de 97.5% del total importado. El resto del porcentaje se trató de carbón mineral.

En el caso de la energía primaria exportada, el valor fue de 41,143.7 TJ, lo que representa una reducción de 42.4% respecto a la exportación del año anterior. De dicho valor, el 91.6% fue petróleo crudo y el 8.4%, carbón mineral.

En relación con la oferta interna bruta de energía primaria se considera de forma agregada a la producción total, la variación de inventarios y las importaciones, descontando la energía no aprovechada y las exportaciones.

Así, en el 2024, la oferta antes mencionada fue de un millón 361,463.2 TJ, que es 3.1% mayor a la oferta del año anterior. Este incremento se debió a una mayor oferta de petróleo crudo (10.6%) y energía eólica (64.1%).

Por otro lado, en este rubro de oferta, las fuentes de mayor participación corresponden al gas natural (incluidos líquidos) con 54.7%, seguido del petróleo crudo con 23.3%, la hidroenergía con 10.6%, y la leña con 6.3%.

El estudio reveló que la oferta interna bruta de energía primaria tiene dos destinos que son los centros de transformación y el consumo directo (consumo final).

Al respecto, en el 2024 dichos destinos registraron correspondientemente los valores de un millón 235,308.1 TJ y 105,902.5 TJ; así como una participación de 92.1% y 7.9% de la oferta interna bruta, respectivamente.

Asimismo, en comparación con el año anterior, la cantidad de energía primaria destinada a los centros de transformación se incrementó en 5%; y la destinada al consumo directo disminuyó en 6.1%.

De la cantidad total de energía primaria destinada a centros de transformación, en el 2024 el 84.4% fue procesada en las plantas de transformación y tratamiento de hidrocarburos; el 14.7% en centrales eléctricas, y solo el 1% en carboneras.

De la energía total destinada a los centros de transformación, las centrales eléctricas procesaron 181,180.5 TJ, que es 12.7% mayor a la registrada el año anterior; la participación de fuentes de energía fue de la siguiente manera: 11.7%, hidroenergía; 1.4%, bagazo; 0.4%, energía solar; y 1.1%, energía eólica.

En relación con las refinerías, el informe delMinemprecisó que estas procesaron 321,098.8 TJ de petróleo crudo, que representa el 26% de la energía primaria destinada a los centros de transformación.

Dicha cantidad de energía fue 15.6% superior a la registrada en el 2023. En el caso de plantas de procesamiento de gas natural se procesaron 721,171.6 TJ, monto que representa el 58.4% de la energía primaria destinada los centros de transformación.

En relación con las carboneras, se transformaron 11,857.2 TJ de leña para la producción de carbón vegetal; dicha cantidad fue 9.4% menor a la registrada en el 2023.

El Balance Nacional de Energía 2024 es un análisis actualizado de los flujos energéticos del país y permite identificar los cambios más importantes en la matriz energética nacional, así como su impacto en el ambiente.

“Es una herramienta fundamental para evaluar la evolución del sector energético peruano, identificar tendencias de producción y consumo, así como proyectar escenarios futuros que contribuyan al diseño de estrategias nacionales”, refirió elMinem.

En el caso de las energías secundarias, en el 2024 las exportaciones fueron mayores que las importaciones.

Así, el saldo de este flujo fue de 58,834.2 TJ, cifra que es 195% mayor al registrado en el 2023.

Por el lado de la exportación, el valor fue de 328,328.4 TJ, lo que representa un incremento de 6.5% respecto a lo exportado en el 2023.

En esta actividad predominó el gas natural seco con una participación de 67%; seguido de la gasolina motor con 15.4% y luego el fuel oil con 12.2%.

En relación con la importación, el informe delMinemprecisó que el valor fue de 269,494.2 TJ, que es 6.5% menor al registrado el año anterior. De este valor, las fuentes secundarias con mayor participación fueron el diésel B5 con el 62.9%; la gasolina motor con 14.6%, y luego el GLP con 10.6%.

La producción de energía secundaria bruta corresponde a los productos obtenidos de los centros de transformación. En el 2024 la producción fue de un millón 330,742,7 TJ, que es 5.4% menor al valor registrado el año anterior.

Cabe precisar que la estructura de producción está compuesta principalmente de derivados de hidrocarburos, los cuales fueron obtenidos de las refinerías.

- En el caso de la producción interna deenergía primaria, en el 2024 destaca la región Cusco con el 68.3% del total producido, y corresponde principalmente a la explotación del gas natural, luego se encuentra la región Piura con el 8.7% por la explotación de hidrocarburos, tanto gas natural como petróleo crudo.

- En el consumo final nacional de energía, en el 2024 la mayor participación corresponde al conjunto de las regiones Lima y Callao con el 42.8%, seguido de Arequipa con 7.2%, La Libertad con 5.2%, Ica con 5%, Áncash con 4%, Cusco con 3.8%, Junín con 3.7% y Cajamarca con 3.4%.

- El mayor potencial eólico se encuentra en la costa del Perú debido a la fuerte influencia del anticiclón del Pacífico y de la cordillera de los Andes, que generan vientos provenientes del suroeste en toda la región de la costa. Las regiones con mayor potencial para el desarrollo de proyectos de energía eólica son Piura, Lambayeque e Ica.

- 5.5 GW es la capacidad instalada de las centrales hidroeléctricas en el país en el 2024 equivalente al 8% del potencial aprovechable.

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