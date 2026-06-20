Enfermarse en Perú puede costar hasta el 10% del ingreso familiar

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

En Perú, un problema de salud puede representar hasta el 10% del ingreso mensual de un hogar, según Pacífico Salud. En ese sentido, el gasto de bolsillo sigue siendo una de las principales cargas financieras, especialmente entre quienes no cuentan con cobertura privada.

Las cifras reflejan un patrón, solo el 38% de personas acude a un médico cuando enfrenta un malestar, mientras más del 55% opta por automedicarse. A ello se suma que los seguros privados apenas cubren alrededor del 4% de la población y solo el 7% de familias cuenta con protección médica integral.

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Según Gianfranco Salinas, gerente de Transformación de Pacífico Salud, el problema no es únicamente de cobertura, sino de acceso oportuno. “En un país donde la informalidad laboral bordea el 70%, perder horas en traslados o esperar entre 17 y 19 días por una cita tiene un costo real. La atención médica compite directamente con el ingreso diario”, explica.

Aunque existen distintos esquemas de aseguramiento, la oportunidad de atención sigue siendo una barrera. La demora en citas y los costos asociados hacen que dolencias comunes como infecciones respiratorias, problemas gastrointestinales o urinarios, se atiendan tarde, elevando el gasto final.

“Estamos observando un cambio en la forma de decidir. La prevención empieza a entenderse como una forma de anticipar gastos mayores. Resolver un síntoma en etapas tempranas reduce el riesgo de tratamientos más complejos y costosos”, añade Salinas.

En paralelo, comienzan a expandirse servicios de atención primaria digital que buscan reducir fricciones de tiempo y costo. Estas plataformas permiten conectarse con un médico en pocos minutos, sin desplazamientos, y bajo esquemas de pago periódico que convierten la consulta en un gasto previsible dentro del mes.

Cuando la enfermedad impacta directamente el ingreso mensual, atenderse a tiempo deja de ser solo una recomendación médica y pasa a convertirse en una decisión financiera.

“Si la primera consulta ocurre temprano, se reducen complicaciones y también el gasto posterior. La prevención no solo mejora la salud, también hace más eficiente el uso de los recursos del hogar”, concluye el Gerente de Transformación de Pacífico Salud.

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