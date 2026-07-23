Entidades públicas pueden sumarse a compra corporativa de telefonía móvil de Perú Compras

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

Las entidades públicas de todo el país pueden adherirse a la compra corporativa facultativa del servicio de telefonía móvil que conduce la Central de Compras Públicas (Perú Compras), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de consolidar la demanda de varias instituciones para obtener mejores condiciones económicas y de servicio mediante una contratación conjunta.

La compra corporativa facultativa constituye una herramienta prevista en la Ley 32069,Ley General de Contrataciones Públicas, que promueve una gestión más eficiente de los recursos públicos al aprovechar las economías de escala.

Actualmente, trece empresas públicas participan de la iniciativa de esta contratación conjunta, tras presentar la información necesaria para la evaluación de la conveniencia de la compra corporativa del referido servicio.

Las entidades públicas interesadas pueden incorporarse a esta convocatoria mediante la presentación de la solicitud de participación respectiva, de acuerdo a lo detallado en este enlace, siempre y cuando esta se efectúe antes de la aprobación del expediente de contratación.

Asimismo, pueden solicitar orientación comunicándose a los teléfonos 949 367 539, 949 367 958, al (01) 643-0000, anexo 3005, o escribiendo al correo comprascorporativas@perucompras.gob.pe.