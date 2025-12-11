Entregan 25 premios a proyectos y buenas prácticas de 14 empresas minero energéticas

Entrega del Premio Desarrollo Sostenible 2025. - Andina/Cortesía

Lima 12 Dic. (ANDINA) -

El Premio Desarrollo Sostenible (PDS) que impulsa la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cumplió 20 ediciones este 2025, promoviendo buenas prácticas en el sector minero energético.

De esta manera, se busca destacar el aporte de sus empresas asociadas que sobresalen por sus buenas prácticas en gestión social, ambiental, de tecnología y de seguridad y salud ocupacional.

Desde el año 2006, este galardón alienta la contribución de la industria minero energética peruana a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

En ese sentido, la presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca señaló que a través del PDS se resalta la importancia del trabajo de las empresas asociadas por desarrollar operaciones sostenibles y eficientes.

Indicó que de manera especial este año, se está entregando el premio “Trayectoria Sostenible” para reconocer a una empresa de cada sector agremiado que, por su constancia e impacto positivo a lo largo de estas dos décadas, han obtenido más galardones.

En el caso del Sector Minero, se premió a Antamina; en Hidrocarburos fue reconocida Pluspetrol; en el Sector Eléctrico fue premiada Kallpa Generación y en el Sector Proveedores fue reconocida Sodexo.

Como ya es conocido, el PDS convoca todos los años a jurados independientes del sector público, privado, la academia, la prensa y sociedad civil, que son quienes revisan, evalúan y discuten cada proyecto para elegir a los ganadores.

En esta edición en la categoría Gestión Ambiental el jurado estuvo conformado por Juan Carlos Castro Vargas, exministro del Ambiente; César Ipenza Peralta, miembro del Observatorio de Minería Ilegal; Mirtha Nazario Ramírez, directora académica de Ingeniería Ambiental y Agroforestal en la Universidad Científica del Sur; Tessy Torres Sánchez, expresidenta del OEFA; Anton Willems Delanoy, director ejecutivo de Profonanpe; y Lorena Viale Mongrut, gerente general de Insideo.

Mientras tanto, en la categoría Gestión Social, el jurado lo integraron Paola Bustamante Suárez, directora de Videnza; Nahil Hirsh Carrillo, presidenta de Women in Mining (WIM) Perú; Javier Portocarrero Maisch, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

También, Elizabeth Rodríguez, presidenta de Women in Energy (WiN); Luis Humberto Chirif, presidente del Ingemmet; Salvador Morin Tejerina, consejero espiritual; Augusto Townsend, fundador del Comité de Lectura; Enrique Chávez, director de la revista Caretas y los periodistas Augusto Álvarez Rodrich y Alicia Retto.

Asimismo, en la categoría Gestión en Innovación y Tecnología, el jurado fue conformado por Jesús Cerquín Odar, gerente de Transformación Digital en la Universidad Continental; Marushka Chocobar Reyes, exsecretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros; Isabel Velarde, experta en transformación digital; y Eunice Villicaña Ortiz, directora del Departamento de Ingeniería de la Energía e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC).

Finalmente, en la categoría Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, el jurado lo formaron Beatriz Juana Adaniya Higa, jefe de Producción y Procesamiento de Gas Natural en Osinergmin y profesora principal de la Universidad Nacional de Ingeniería; Mario Cedrón Lassus, docente del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Claudia Seminario Gómez, abogada laboralista y Luis Christian Villena, consultor en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

La SNMPE otorgó el Premio Desarrollo Sostenible 2025 a 24 proyectos de 14 empresas asociadas

En la categoría Gestión Ambiental, la compañía minera Aurífera Retamas - MARSA ganó en el Sector Minero, por su proyecto “Forestación en Comunidad Llacuabamba”, que logró sembrar casi medio millón de árboles, contribuyendo a la forestación del área de influencia directa de Retamas, en La Libertad. Esta iniciativa también recibió el Premio Especial en Conservación de la Biodiversidad.

La empresa PERU LNG S.R.L. logró el primer puesto en el Sector Hidrocarburos, por su iniciativa “Transitando hacia la circularidad”, la cual busca incrementar el porcentaje de valorización de residuos utilizando los principios de economía circular e innovación tecnológica, mediante el fortalecimiento de alianzas con proveedores.

Por otro lado, la empresa Kallpa Generación ganó en el Sector Eléctrico por la iniciativa “Kallpa circular: De residuos a valor compartido”, el cual aborda la optimización del manejo y valorización de residuos en sus centrales de generación y el aprovechamiento de residuos orgánicos en Carhuaquero y Cañón del Pato.

En el Sector Proveedores, fue elegido ganador Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A. por su proyecto “SAS: Sucursal Ambientalmente Sostenible”.

Esta iniciativa fortalece la gestión ambiental de la empresa mediante una herramienta que evalúa, compara y escala el desempeño ambiental de todas sus sucursales.

El gremio dio a conocer que el Premio Especial en Acciones frente al Cambio Climático registró un empate entre las empresas Cemento Yura, con su iniciativa “Coprocesamiento”, y Nexa Resources Perú, con el proyecto “Cemento con propósito”.

Por otro lado, el Premio Especial en Recursos Hídricos también hubo un empate entre Minera Colquisiri, con el programa “Convivencia Agro Minería: Optimización de la gestión integral del agua”, y compañía Nexa Resources Perú con el programa “Eficiencia Hídrica y Reutilización de Efluentes en la Refinería de Cajamarquilla”.

En Gestión Social, el proyecto de Antamina, denominado “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huarmey”, ganó en el Sector Minero, por haber mejorado la calidad de vida de 30,000 pobladores, garantizando el acceso sostenible, continuo y de calidad al servicio de agua potable y saneamiento.

En el Sector Hidrocarburos, PERU LNG ocupó el primer puesto con su iniciativa “Impulsando el territorio”, impulsando mediante alianzas estratégicas con diversas instituciones del Estado, el desarrollo de proyectos técnico-productivos sostenibles en beneficio de comunidades de Ayacucho.

Y en el Sector Eléctrico, la empresa Kallpa Generación triunfó con su proyecto “Sumaq Sara”, que revaloriza las prácticas ancestrales vinculadas al cultivo del maíz para fortalecer las capacidades técnico-productivas e incrementar los ingresos de las familias agricultoras de seis comunidades campesinas en Tayacaja, Huancavelica.

Mientras que, en el Sector Proveedores, el jurado eligió ganador a Ferreyros con su iniciativa “DreamBIG”, la cual busca reducir la brecha de género en ocupaciones técnicas en la industria de maquinaria pesada al cubrir el 50% de la carrera técnica ThinkBIG, con certificación de Tecsup y Ferreyros-Caterpillar, y título a nombre de la Nación.

El gremio informó que el Premio Especial en Articulación y Diálogo fue otorgado a Sociedad Minera Cerro Verde por su “Programa Educativo Robótica STEAM”, el cual prepara a docentes y estudiantes de colegios públicos con escasos recursos, para enfrentar los retos de un entorno tecnológico en constante evolución.

Asimismo, el Premio Especial en Diversidad e Inclusión fue concedido a la empresa Gas Natural de Lima y Callao - Cálidda por su “Programa de Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural”, que convirtió los hallazgos arqueológicos encontrados en la instalación de ductos de gas natural en un museo itinerante y un repositorio virtual, acercando el patrimonio a toda la población y promoviendo la cultura.

Por otro lado, el Premio Especial en Debida Diligencia en derechos humanos fue entregado a Orygen Perú por su iniciativa “Energía que transforma comunidades”, que impulsa la mejora de la calidad de vida de la población de la localidad Justo Pastor, ubicada en el desierto de Marcona.

En la categoría Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la Compañía Minera Antamina obtuvo el primer puesto en el Sector Minero con su programa “Modelo de gestión para la prevención de accidentes en el transporte de personal en minería”.

A través de este sistema, la empresa busca minimizar los riesgos asociados al transporte de personal hacia y desde la mina.

En el Sector Hidrocarburos, ganó la empresa Gas Natural de Lima y Callao - Cálidda con la iniciativa “Implementación de un Ecosistema Digital Low Code Cost”, la cual les permite automatizar procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo, optimizar la trazabilidad de la información y transformar los datos en inteligencia de gestión para reducir los índices de accidentabilidad en la compañía.

Y en el Sector Eléctrico, se premió a Orygen Perú por su iniciativa “Más allá del IPERC: Programa de Seguridad para la Interdependencia y el Cuidado Mutuo”, cuyo objetivo es alcanzar un nivel de cultura de interdependencia, a través de herramientas preventivas enfocadas en el cuidado entre Orygen y sus contratistas.

Finalmente, en el Sector Proveedores se dio como ganador a Ferreyros S.A. por su proyecto “Estación remota para control de equipos mineros “Command for Dozing”, solución tecnológica que añade un control de ingeniería para la eliminación de los peligros a los que están expuestos los operadores de equipos involucrados en el proceso de movimiento de tierras.

En la categoría Gestión en Innovación y Tecnología, se registró un empate en el Sector Minero entre la Unidad Minera La Arena con su proyecto “Implementación de la primera flota de acarreo minero 100% eléctrica en el Perú”, el cual permitió sustituir la flota diésel por 50 camiones eléctricos para reducir emisiones y consumo de combustible; y la compañía minera Minsur por su “Sistema de Información de Recursos Hídricos – SIRHI”, plataforma tecnológica desarrollada para optimizar la gestión de datos relacionados con el monitoreo, control, análisis y validación de información hídrica en sus operaciones mineras, proyectos y subsidiarias.

Por su parte, PERU LNG resultó ganador en el Sector Hidrocarburos con el “Proyecto IRADIA: Transformación digital en la gestión de fallas: Integración de procesos y datos en Confiabilidad”. Este programa tiene como objetivo transformar datos técnicos dispersos en conocimiento accionable mediante inteligencia artificial con la meta de mejorar la confiabilidad operativa y acelerar la toma de decisiones en la planta.

La empresa Orygen Perú ganó en el Sector Eléctrico con su iniciativa “Sistema inteligente de Internet de las Cosas y gemelos digitales operativos para optimizar plantas solares y eólica”, que busca implementar un sistema inteligente 4.0 que permita monitorear, analizar y optimizar el desempeño operativo de parques eólicos y solares, transformando los datos de sensores en información estratégica para mejorar la eficiencia y sostenibilidad.

Finalmente, en el Sector Proveedores se dio como ganador a Ferreyros S.A. por su proyecto “3D Bucket”, una innovadora tecnología que utiliza GPS y sensores de alta precisión para optimizar la operación minera, permitiendo identificar en tiempo real y con exactitud el material cargado por las palas eléctricas.