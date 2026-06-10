Envíos de jengibre desde Perú se dinamizan en últimos años y conquistan 53 mercados

Perú.- Envíos de jengibre se dinamizan en últimos años y conquistan 53 mercados internacionales - Andina/Envíos De Jengibre Se Dinamizan En Últimos

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Gracias al fortalecimiento de la sanidad vegetal impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el jengibre peruano consolidó su posicionamiento global al alcanzar las 44,482 toneladas exportadas y certificadas al cierre del 2025.

Con presencia en 53 mercados internacionales el país reafirma su rol como uno de los proveedores de jengibre, conocido como kión en nuestro país, más competitivos del mundo, subrayó el Midagri.

De acuerdo con cifras del Senasa, los envíos certificados pasaron de 16,785 toneladas en el 2019 a 44,482 toneladas en el 2025. Actualmente, el producto llega a 53 países, entre ellos Estados Unidos, Países Bajos, Canadá, España, Chile, Reino Unido y Alemania.

Encuentro

Estos resultados fueron destacados durante la III Convención Internacional de Jengibre – Pichanaqui 2026, donde se resaltó que el jengibre se ha convertido en el duodécimo producto vegetal más exportado del Perú, dinamizando la economía de miles de familias de la Selva Central

El Midagri destacó que el crecimiento de las exportaciones debe estar acompañado por el fortalecimiento de la sanidad agraria, la trazabilidad y la inocuidad alimentaria.

En ese contexto, resaltó que el Senasa refuerza la certificación fitosanitaria, la fiscalización de plantas empacadoras y los mecanismos de trazabilidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por los países importadores.

Las autoridades coincidieron en que la apertura de mercados internacionales es un logro importante, pero mantenerlos requiere el compromiso permanente de productores, exportadores, empacadoras y entidades públicas para cumplir con los estándares sanitarios establecidos por los socios comerciales.(FIN) NDP/SDD