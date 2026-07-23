Envíos regionales sumaron US$ 38,977 millones y crecieron 40.6% de enero a mayo

Archivo - Perú.- Envíos regionales sumaron US$ 38,977 millones y crecieron 40.6% entre enero y mayo - Andina/Difusión - Archivo

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Las exportaciones regionales sumaron 38,977 millones de dólares de enero a mayo de este año, lo cual implicó un crecimiento de 40.6% en comparación con lo registrado en igual periodo del 2025 (27,724 millones de dólares), de acuerdo con información difundida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Resaltó que en este mes casi todas las regiones aumentaron sus envíos al mundo (19 de 23 regiones).

Las regiones que aumentaron sus exportaciones en los primeros meses de este año fueron favorecidas, principalmente, por los mayores precios de los minerales; mientras que las regiones que redujeron sus exportaciones fueron afectadas por la disminución de los precios del cacao (-60%) y el café (-5%).

Las exportaciones peruanas se han multiplicado por 13 en lo que va del siglo

Por el valor de los envíos destacaron en este periodo Arequipa (4,961 millones de dólares), Puno (4,537 millones), Ica (4,283 millones), Áncash (4,254 millones) y La Libertad (3,255 millones), entre los primeros lugares.

En el centro

En el centro del país, los envíos aumentaron gracias a las mayores ventas de minerales y bienes agrícolas.

En este caso destacó Huánuco (con aumento de 676%) por sus envíos de minerales, con lo cual, a mayo, la región ya superó su máximo histórico anual. También crecieron los envíos de Junín (61%) por minerales; e Ica (53%) por minerales y fruta.

En el oriente, la exportación se vio afectada por las menores ventas de productos agrícolas –como cacao, café y aceite de palma– en Amazonas, San Martín y Ucayali; así como por la caída de los envíos de combustibles en Loreto. Solo Madre de Dios incrementó sus exportaciones (50%), por oro y castaña amazónica.

Al norte

En el norte del país, la exportación fue impulsada por la minería y la mayor oferta agroindustrial, de enero a mayo.

En este caso, los envíos de Áncash aumentaron 72% por las mayores ventas de cobre. Los avances de Cajamarca (48%), La Libertad (47%) y Piura (6.9%) se explicaron en las mayores ventas de oro y productos agroindustriales; mientras que en Lambayeque (2.4%) fue debido al continuo aumento de su exportación de arándano.

De acuerdo con el Mincetur, en el sur del país las exportaciones fueron impulsadas por la minería y, en menor medida, por la pesca y el agro.

En esta macrorregión destacaron Arequipa (con un aumento de 61%) por minerales como el cobre; además de harina de pescado y fruta; Puno (66%) por el oro; y Moquegua (36%) por el cobre, molibdeno, oro y harina de pescado.

Solo en mayo

Solo en mayo de este año las exportaciones regionales sumaron 7,957 millones de dólares, lo cual implicó un crecimiento de 42.6% en comparación con lo registrado en igual mes del 2025 (5,579 millones de dólares), de acuerdo con el Mincetur.

Detalló que con este resultado superó los envíos reportados en Lima y Callao en el quinto mes de este año, que sumaron 1,328 millones de dólares y un incremento de 26.8%.

Últimos 12 meses

Detalla, asimismo, que en los últimos 12 meses (junio 25-mayo 26), el valor de la exportación proveniente de las regiones del interior totalizó 103,487 millones de dólares (87% del total nacional).

En este caso, Arequipa y Puno lideran los envíos nacionales con una participación de 10.1% y 9.1%, respectivamente. Le siguen Áncash (8.5%), La Libertad (8.1%) e Ica (8%).

En tanto, Piura se ha posicionado como la primera región exportadora de productos no minero-energéticos (12.6%: frutas y pota), seguida por Ica (12.1%) y La Libertad (10.5%). Además, Piura también es la primera región exportadora de bienes no tradicionales (15.9%: uva y pota) y pesqueros (32.1%: pota, langostinos y conserva de pescado).

En minería destacan Arequipa (cobre y oro), Puno (oro), Áncash (cobre, zinc) y Moquegua (cobre), que en conjunto explican el 45% del total enviado.

Resaltó que la agroexportación peruana se concentra en las regiones de la costa, principalmente, La Libertad (17.9% del total), Ica (17.4%), Piura (11.8%) y Lambayeque (7.9%).

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