Escolares compiten para representar a Perú en olimpiada internacional de normalización

Andina/Escolares Del Coar Cusco: “Leaders Of The

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

Son tres equipos de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de Cusco, Junín y Moquegua los que clasificaron a la gran final de la 8.ª Olimpiada Nacional de Normalización 2026, organizada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal).

El equipo ganador representará al Perú en la 21 Olimpiada Internacional de Normalización, que se llevará a cabo en agosto próximo en la República de Corea.

En esta edición participaron 57 equipos provenientes de 16 regiones del país. Tras superar una exigente etapa nacional, los estudiantes demostraron su capacidad para aplicar las Normas Técnicas Peruanas a desafíos reales de sus comunidades. Bajo el tema “Internet de las cosas (IoT) para la sostenibilidad”, plantearon soluciones innovadoras que muestran cómo la calidad, la estandarización y la tecnología pueden contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.

Los equipos finalistas son:

1) COAR Cusco: “Leaders of the Future”:proyecto para el monitoreo de la calidad del aire en zonas mineras mediante sensores IoT.

2) COAR Moquegua: “Rowan Rimay”:propuesta orientada a optimizar sistemas de riego inteligente a través de estándares de interoperabilidad y conectividad.

3) COAR Junín: “Yachay Warriors”:sistema inteligente de señalización vial que aprovecha la energía térmica de los pavimentos para contribuir a la prevención de accidentes.

La etapa final se desarrollará el 25 de junio en las instalaciones del Inacal. En esta fase, los nueve estudiantes finalistas deberán resolver un desafío técnico planteado el mismo día de la competencia y elaborar una propuesta de proyecto de Norma Técnica Peruana, la cual será evaluada por un jurado especializado.

Asimismo, el 26 de junio de 2026, a las 11:00 horas, se realizará la ceremonia de premiación de la 8ª Olimpiada Nacional de Normalización 2026 en el Auditorio de Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) (Av. De la Poesía N.° 351, San Borja), donde se anunciará al equipo ganador que llevará la representación peruana al certamen internacional.

Desde su creación en 2015, la Olimpiada Nacional de Normalización, impulsada por la Dirección de Normalización del Inacal en coordinación con el Ministerio de Educación, promueve entre las nuevas generaciones una cultura de calidad basada en el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la búsqueda de soluciones innovadoras para enfrentar los principales retos del país.

Este año, además, cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), reafirmando su aporte al fortalecimiento de competencias en ciencia, tecnología e innovación entre los estudiantes peruanos.

Esta apuesta ya muestra resultados concretos. En sus participaciones internacionales, las delegaciones peruanas han obtenido dos medallas de oro, una de plata y cuatro de bronce, consolidando al Perú como uno de los referentes de la región en esta competencia académica impulsada por la Korean Agency for Technology and Standards (KATS) y organizada por la Korean Standards Association (KSA).

El equipo que se consagre campeón llevará a un escenario global el talento, la creatividad y la capacidad innovadora de la juventud peruana, demostrando que la calidad y la estandarización son herramientas clave para construir soluciones sostenibles y un mejor futuro para el país.

(FIN) NDP / MDV