Escolares de Lima aprenden cómo se analizan la riqueza hidrobiológica del Perú

Lima 27 Nov. (ANDINA) -

Un grupo de 100 escolares de 11 colegios de Lima se reunieron en la sede de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), del Callao, para ser designados como promotores de la inocuidad en sus respectivos centros de estudios.

Esta actividad se realizó en el marco de lacampaña “Líderes de la Inocuidad”, en el Primer Encuentro de Líderes de las Instituciones Educativas de Lima Metropolitana 2024 – 2025,organizado por el Sanipes, entidad adscrita al Ministerio de la Producción.

Durante la jornada, l

os escolares fueron reconocidos por su compromiso en la difusión de buenas prácticas destinadas a reducir los riesgos de enfermedades de transmisión alimentaria (ETAs) entre sus compañeros y familias.

Como parte del encuentro, los estudiantes de secundaria realizaron un recorrido por la moderna infraestructura del Laboratorio de Sanipes, equipado con tecnología de última generación para el análisis de productos pesqueros y acuícolas.

La visita permitió que

los líderes escolares conozcan de cerca cómo se evalúa la inocuidad de los alimentos y fortalezcan sus conocimientos sobre las cinco claves esenciales para un consumo seguro.

Además, los escolares participaron en dinámicas educativas –como juegos con dado y ruleta– que pusieron a prueba lo aprendido y reforzaron su rol como agentes de cambio que promueven hábitos saludables y prácticas inocuas en su comunidad educativa.

La presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, destacó la importancia del liderazgo juvenil en esta tarea.

“Queridas lideresas y líderes,ustedes son agentes de cambio. Tienen el poder de evitar enfermedades difundiendo buenas prácticas como las cinco claves de la inocuidad. Confiamos en su energía y esfuerzo para construir un futuro más saludable. Agradecemos a sus colegios por sumarse a esta misión, porque la inocuidad es un asunto de todos”, señaló Saavedra.Desde el inicio de la campaña en 2024, Sanipes ha designado 120 líderes de inocuidad en 14 instituciones educativas de Lima y ha sensibilizado a 8 900 escolares mediante la obra teatral “Un cuento de inocuidad”, que explica de forma lúdica los fundamentos de una alimentación segura.