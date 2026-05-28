Establecen gobernanza fiduciaria sobre US$ 2,000 millones para operatividad de Petroperú

Perú.- Petroperú: prioridad es la compra de crudo para garantizar abastecimiento de combustibles - Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) aprobó este jueves el "Protocolo para la canalización y disposición de los flujos" derivados de las operaciones autorizadas en el marco del Decreto de Urgencia 003-2026.

Señaló que este instrumento establece una arquitectura de control rigurosa para administrar los recursos destinados a asegurar la continuidad operativa de la empresa estatal Petroperú.

Disciplina financiera y tope estricto

El protocolo clarifica ante el mercado la estructuración de la facilidad financiera dictada por el DU 003-2026. La inyección de liquidez de hasta 2,000 millones de dólares brindará el respaldo necesario para coadyuvar a la recomposición de los indicadores operativos y comerciales de la empresa.

Asimismo, se establece obligatoriamente que el financiamiento puente inicial de 500 millones de dólares es de carácter estrictamente transitorio y está vinculado de forma indisoluble a la operación principal.

Una vez concretados los 2,000 millones de dólares, este puente quedará íntegramente cancelado y absorbido por el financiamiento mayor. El Estado garantiza así que la exposición de esta operación tiene un techo único, definido y definitivo, afirmó ProInversión.

Gobernanza fiduciaria

Indicó que la gestión sobre estos flujos prioriza la transparencia técnica: la administración recae de forma exclusiva en ProInversión.

Será la agencia de promoción de la inversión quien determine, autorice y ejecute la liberación de cada flujo, estableciendo un mecanismo de trazabilidad impecable, con medidas de salvaguarda ante cualquier intento de uso no autorizado. Queda estrictamente prohibido cualquier uso distinto al previsto en la normativa y el propio protocolo.

Reactivación del core de negocio

La disposición de los recursos administrados por ProInversión tendrá como único y exclusivo fin asegurar la continuidad operativa de la empresa.

Los flujos serán canalizados de manera inalterable para garantizar el suministro y compra de crudo, permitiendo a las refinerías operar a máxima carga. “Al asegurar la materia prima se garantiza el abastecimiento nacional, activando el ciclo de conversión de efectivo y la generación de ingresos de la compañía”, manifestó ProInversión.