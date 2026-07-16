Estacionar en Miraflores y San Borja puede costar hasta cuatro veces más que en Los Olivos

Andina/Melina Mejía

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Encontrar un estacionamiento en Lima no solo implica perder tiempo, sino también asumir costos que varían considerablemente según el distrito. De acuerdo con un análisis de la plataforma ParkGO, las tarifas mínimas por día van desde los 8 soles en Los Olivos hasta los 35 en Miraflores, San Borja y Surquillo, una diferencia de más de cuatro veces entre ambos extremos.

El estudio muestra que, además de estos tres distritos,Ate registra una tarifa mínima diaria de 30 soles, mientras que La Molina y La Victoria parten de 25. En un nivel intermedio se ubican Barranco, Jesús María, Magdalena del Mar, Rímac y San Isidro, con precios mínimos de 20 soles, seguidos por Independencia, Lima Cercado, Lince, Pueblo Libre y San Miguel, donde el costo parte desde los 15 soles.Los valores más bajos corresponden a Chorrillos, Comas y San Martín de Porres (10 soles), además de Los Olivos (8 soles).

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Las diferencias también se reflejan en lastarifas por hora. Pueblo Libre presenta el precio mínimo más alto, con 7 soles, seguido de Surquillo (6 soles). En Ate, La Molina y Magdalena del Mar el costo mínimo es de 5 soles, mientras que Barranco, Chorrillos, Jesús María y San Isidro parten de 4 soles.

En el otro extremo,San Martín de Porres ofrece la tarifa mínima más baja, con 2 soles por hora, en tanto que Independencia, Lince, Los Olivos, Miraflores, Rímac y San Miguel registran 3 soles. En Comas, La Victoria, Lima Cercado, San Borja y Santiago de Surco no se identificaron tarifas mínimas por hora.

A estos costos se suma el tiempo que los conductores destinan a encontrar un espacio disponible. Según ParkGO, Lima Cercado encabeza la lista con un promedio máximo de 28 minutos de búsqueda, seguido por Miraflores y La Victoria, con 25 minutos cada uno, y San Isidro, con 24 minutos. Ate (22 minutos), Surquillo (21) y San Borja y Santiago de Surco (20) también figuran entre los distritos donde la espera suele ser mayor.

La plataforma estima que un conductor puede invertir entre 120 y 180 horas al año buscando dónde estacionar, lo que equivale aproximadamente a entre cinco y siete días completos. Según su CEO, Katerinne Oyarce, la planificación previa del lugar donde dejar el vehículo permite reducir tiempos, evitar estrés y optimizar los desplazamientos, especialmente en zonas de alta concentración de oficinas, comercios y centros de entretenimiento.

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