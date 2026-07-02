Estudio plantea evaluar competencia del Puerto de Chancay con visión dinámica del mercado

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La puesta en operación del Puerto de Chancay representa uno de los cambios más importantes en el sistema logístico peruano de las últimas décadas. En ese contexto, un informe técnico plantea que las metodologías utilizadas para evaluar la competencia en el sector incorporen una visión más dinámica del mercado que permita anticipar los cambios que generará el nuevo terminal.

Así lo concluye el estudio Retos de regulación y competencia relacionados con el Puerto de Chancay, elaborado por José Luis Bonifaz y Julio Aguirre, profesores de la Universidad del Pacífico e investigadores afiliados al Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP).

El informe analiza las principales controversias regulatorias en torno al puerto y revisa las decisiones adoptadas por las entidades públicas competentes. Entre sus principales hallazgos, advierte que una evaluación basada únicamente en las condiciones actuales del mercado podría no reflejar adecuadamente los efectos que Chancay tendrá sobre la competencia portuaria conforme evolucionen el comercio exterior, las inversiones y las rutas marítimas.

El estudio plantea tres recomendaciones principales: clarificar las competencias entre Ositrán, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) e Indecopi; mantener un esquema de regulación ex post, con monitoreo estructurado de tarifas y condiciones de acceso; y desarrollar una evaluación dinámica y regional del mercado relevante, incorporando análisis de sustitución entre puertos y de contestabilidad.

Asimismo, sostiene que, bajo las condiciones actuales, no existen fundamentos suficientes para imponer una regulación tarifaria ex ante en el corto o mediano plazo.

Los investigadores también proponen complementar las metodologías tradicionales con herramientas prospectivas que incorporen variables como la apertura de nuevas rutas comerciales, el crecimiento de la demanda, las inversiones futuras y la capacidad de respuesta de otros terminales portuarios.

Según el informe, este enfoque permitiría evaluar la competencia desde una perspectiva dinámica y regional, considerando la evolución del mercado más allá de las condiciones actuales.

Para los autores, las decisiones regulatorias que se adopten durante esta etapa serán determinantes para el desarrollo del sistema portuario peruano.

En ese sentido, consideran que en los próximos años Indecopi debería reevaluar las condiciones de competencia bajo una delimitación geográfica más amplia, que podría incluir puertos de otros países de la región, como Chile y Panamá.

El informe busca aportar evidencia técnica para fortalecer el debate sobre el desarrollo del sistema portuario peruano y contribuir al diseño de políticas públicas que promuevan la competencia, la eficiencia logística y la seguridad jurídica en el sector.

La publicación fue realizada por el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) de la Universidad del Pacífico, el Centro de Estudios sobre la Extracción de los Recursos Naturales y Sociedad de Clark University (Extractives@Clark) y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).