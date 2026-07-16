Evita estos 5 errores financieros para hacer que tu 'grati' que rinda mucho más

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El pago de la gratificación de julio representa una oportunidad para fortalecer la salud financiera, pero también es uno de los ingresos extraordinarios que más rápido suele gastarse cuando no hay un plan de acción.

Tomar algunas decisiones simples antes de recibir este dinero puede marcar la diferencia entre aliviar la economía del hogar o volver a enfrentar dificultades pocas semanas después, señala el ABC del BCP.

En ese contexto, el ABC del BCP comparte los cinco errores financieros más frecuentes cuando se recibe este dinero extra y cómo evitarlos para sacarle el máximo provecho:

Error 1: gastar la gratificación antes de recibirla

¿Cómo evitarlo? Muchas personas ya tienen comprometido ese dinero en compras o pagos incluso antes de que sea depositado. Lo recomendable es esperar a contar con el monto disponible y priorizar las necesidades reales antes de asumir nuevos compromisos.

Error 2: no definir un destino para el dinero

¿Cómo evitarlo? Cuando la gratificación llega a la misma cuenta donde se realizan los gastos diarios, es más fácil utilizarla sin darse cuenta. Una buena práctica es distribuir el dinero apenas se recibe, asignando un monto específico para ahorro, deudas y gastos personales.

Error 3: ignorar las deudas más costosas

¿Cómo evitarlo? Si se mantienen obligaciones con tasas de interés elevadas, como tarjetas de crédito, destinar parte de la gratificación a reducir esa deuda puede generar un ahorro importante en intereses futuros.

Error 4: no fortalecer el fondo de emergencia

¿Cómo evitarlo? Los ingresos extraordinarios son una buena oportunidad para crear o reforzar un fondo destinado a imprevistos, evitando caer en sobreendeudamiento cuando surjan gastos inesperados.

Error 5: descuidar la seguridad digital

¿Cómo evitarlo? Durante la temporada de gratificaciones también aumentan los intentos de fraude mediante falsas promociones, enlaces fraudulentos y mensajes que prometen descuentos exclusivos. Antes de realizar cualquier compra o transacción, es importante verificar que venga de canales oficiales y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

Con una planificación sencilla y decisiones conscientes, la gratificación puede convertirse en una herramienta para fortalecer las finanzas personales y afrontar con mayor tranquilidad los gastos del segundo semestre del año.

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(FIN) NDP/SDD/JJN