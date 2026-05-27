Ex ministro de Economía, Carlos Oliva, falleció a los 61 años

Andina

Lima 28 May. (ANDINA) -

El ex ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neyra, falleció este miércoles a los 61 años de edad, según confirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"El Ministerio de Economía y Finanzas lamenta profundamente elfallecimiento de Carlos Augusto Oliva Neyra, exministro de Economía y Finanzas", dijo la entidad a través de un tuit en la red socialX(anteriormenteTwitter).

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Su último cargo fue el de vicepresidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) tras ser designado director por el Congreso de la República para el periodo 2021-2026.

Oliva fue titular del MEF entre el 7 de junio de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Asimismo, entre el 1 de agosto de 2011 y el 14 de mayo de 2015 se desempeñó como viceministro de Hacienda.

Asimismo, desde diciembre de 2020 fue presidente delConsejo Fiscaldel Perú hasta mayo de 2024.

Carlos Olivafue Economista por la Universidad del Pacífico (UP). También realizó un Máster en Economía en la Universidad de Georgetown.

Fue consultor y economista país del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Chile, Venezuela y Colombia entre los años 1992 y 2000.

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