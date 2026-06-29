Expo Agraria 2026 superó los 52,000 visitantes y generó más de S/ 9 millones en ventas

Andina/Difusión

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

Con una asistencia récord de 52,257 visitantes, la Expo Agraria 2026 culminó con éxito su segunda edición, realizada en el Campo Ferial de la Universidad Nacional Agraria La Molina, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Señaló que las ventas directas, la Rueda de Negocios Multicadena y los espacios gastronómicos generaron en conjunto más de 9 millones de soles, consolidando a la feria como uno de los principales espacios de encuentro entre los productores de la agricultura familiar y los consumidores.

Durante cuatro días la feria reunió a más de 100 organizaciones de productores de 22 regiones, que representan a más de 4 mil familias productoras, haciendo realidad el lema de esta edición: “La feria que conecta el campo con tu mesa”.

Esta exitosa edición fue liderada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), con la coorganización del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el apoyo de la Municipalidad de La Molina.

Según el Midagri el crecimiento de la feria es evidente: pasó de congregar a 20,000 asistentes en el 2025 a superar los 52,000 visitantes este año.

Del campo a la mesa, una oferta diversa

Los asistentes recorrieron pabellones temáticos que albergaron 20 cadenas agroproductivas.

Entre los productos más destacados estuvieron cafés de especialidad, cacaos finos de aroma, granos andinos, derivados lácteos, frutas frescas y fibras naturales.

Entre los productos más demandados destacaron las papas nativas, el agua de coco y la miel de abeja, además de innovaciones como gaseosas artesanales, artesanías regionales y una variada propuesta gastronómica.

Rueda de negocios y articulación social

El impacto económico a largo plazo se consolidó a través de la Rueda de Negocios Multicadena, organizada por Agromercado.

Este espacio reunió a más de 60 organizaciones agrarias con 20 empresas compradoras logrando cerca de 300 citas comerciales y una expectativa de negocios superior a los 8 millones de soles.

El evento reunió a lideresas de comedores populares y ollas comunes con organizaciones agrarias para impulsar futuras compras públicas directas fortaleciendo el acceso a alimentos frescos provenientes de la agricultura familiar.

Empoderamiento de la mujer rural y financiamiento

La Expo Agraria 2026 también reconoció el aporte de las mujeres al desarrollo del sector agrario, promoviendo espacios de intercambio, aprendizaje y comercialización.

Para fortalecer la sostenibilidad del agro frente al cambio climático, se desarrolló una rueda de financiamiento liderada por Agroideas y Agrobanco, facilitando el acceso de los productores a créditos e inversiones tecnológicas. Asimismo, se realizó un foro panel sobre cambio climático y sostenibilidad, con destacados ponentes y panelistas nacionales e internacionales.

Midagri manifestó que con estos resultados la Expo Agraria 2026 reafirma su rol como una de las principales plataformas para impulsar la agricultura familiar, fortalecer la articulación comercial y acercar la riqueza del campo peruano a las familias del país.