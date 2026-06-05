Expo SNI Industria 2026 congregará a más de 300 empresas y compradores de 20 países

Andina/Héctor Vinces

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

La cuarta edición de la Expo SNI Industria 2026, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en el marco de su 130 aniversario, se realizará del 10 al 12 de junio, señaló el gremio empresarial.

Manifestó que será el principal punto de encuentro de más de 15,000 participantes entre empresarios, emprendedores, profesionales, proveedores y líderes del sector industrial, tanto del Perú como del extranjero.

La feria industrial, que se proyecta como la más importante del Pacífico Sudamericano, reunirá a 90 compradores internacionales provenientes de 20 países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Reino Unido y República Dominicana, entre otros, anotó.

Asimismo, apuntó, se realizarán dos jornadas de la Macro Rueda Nacional, que reunirán a más de 30 grandes empresas nacionales, dispuestas a adquirir bienes y servicios, a pequeñas y medianas empresas fortaleciendo los encadenamientos productivos y promoviendo nuevas oportunidades comerciales.

Entre la rueda de negocios internacional, así como las dos jornadas de la Macro Rueda Nacional, se espera concretar más de 2,500 citas comerciales, previó.

Más de 300 stands de diversos sectores

Señaló que en 7,500 metros cuadrados se desplegarán más de 300 stands de diversos sectores como energía e infraestructura eléctrica; cuidado personal, cosmética y salud; envases, embalajes y equipamiento industrial; industria textil y confecciones e industria química.

También habrá espacios dedicados a industria de la defensa y seguridad; proveedores para la industria alimentaria; proveedores para la minería y la metalmecánica; servicios para la industria; y tecnología, innovación y robótica, entre otros, añadió.

Asimismo, señaló, la Expo contará con un pabellón que reunirá a empresas internacionales líderes en tecnología e innovación, las cuales exhibirán soluciones de última generación en inteligencia artificial, robótica y transformación digital.

Foro Central con expertos internacionales

Consideró que uno de los principales atractivos de la Expo Industria 2026 será el Foro Central por los 130 años de laSociedad Nacional de Industrias(SNI), que reunirá a destacados representantes de los sectores público, privado y académico para analizar los retos y oportunidades de la industria peruana.

La agenda incluirá temas clave para la competitividad del país, como la desregulación, las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), la transformación tecnológica y el papel de la industria peruana en el contexto regional y global.

El foro contará con la participación de dos destacados expertos internacionales. Martín Rossi, exsecretario de Desregulación de Argentina, compartirá la experiencia de las reformas orientadas a simplificar el Estado y fortalecer la competitividad económica.

Por su parte, Alberto Trejos, exministro de Comercio Exterior de Costa Rica, aportará la visión de uno de los países más exitosos en el desarrollo de zonas económicas especiales, explicando cómo estos instrumentos han contribuido a impulsar las exportaciones, la generación de empleo y el crecimiento sostenido de la economía costarricense.

Encuentros especializados

Durante los tres días del evento se desarrollarán diversos encuentros especializados enfocados en temas clave para el crecimiento productivo y la competitividad del país.

Las jornadas incluirán espacios dedicados al fortalecimiento del hub logístico industrial del Pacífico, financiamiento para el crecimiento de la industria, eficiencia energética e hídrica, economía circular, oportunidades para proveedores de la minería, automatización y robótica industrial, formalización minera, industria para la defensa y políticas para impulsar el desarrollo manufacturero nacional.

Economía circular e innovación

Como parte de la agenda también se desarrollará la Rueda de Tecnología y Soluciones Circulares, iniciativa que promoverá la vinculación entre empresas y proveedores de soluciones innovadoras orientadas a la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad industrial.

Asimismo, se realizará la Ideatón Industria Circular 2026, que convocará a estudiantes universitarios para desarrollar propuestas innovadoras frente a desafíos reales de la industria peruana en materia de sostenibilidad y economía circular, fortaleciendo la articulación entre la academia, el sector privado y la cooperación internacional.

Expo SNI Industria 2026 es posible gracias al esfuerzo conjunto entre la SNI, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así comoPromperú. Cuenta además con el respaldo de la Unión Europea, y con el apoyo de las empresas asociadas a la SNI.

(FIN) NDP/JJN