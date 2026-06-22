Perú.- ExpoAgraria 2026 presentará en su oferta de alimentos los quesos de cabra de autor

Andina/La Expo Agraria Recibe A Miles De

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

La Expo Agraria 2026 que se inaugura este jueves 25 al domingo 28 de junio en el campo ferial de la Universidad Nacional Agraria La Molina, presentará en su oferta de alimentos, a los quesos de cabra de autor, contribuyendo a diversificar la oferta gastronómica del Perú.

Los quesos de cabra presentes en la Expo Agraria 2026 permitirá a productores, empresarios, chefs y visitantes conocer de cerca una propuesta que

demuestra que el Perú no solo es una potencia gastronómica por la creatividad de sus cocineros, sino también por la capacidad de sus productores para desarrollar alimentos originales, innovadores y de calidad internacional.

A diferencia de los quesos tradicionales presentes en el mercado nacional, los quesos de cabra destacan por sus perfiles aromáticos, salvajes, texturas y procesos de maduración especialmente diseñados para expresar características únicas.

Restaurantes emblemáticos de Lima, como Central, Rosa Náutica, la Huaca Puccllana y Belmond Hotel, han incorporado quesos de cabra de autor en diversas preparaciones.

La quesería artesana “La Cabrita” presentará quesos de cabra de autor desarrollados en el Perú, una colección exclusiva desarrollada con más de 20 años de investigación, experimentación y perfeccionamiento, liderados por las maestras queseras Milagros y Gisella Igreda, quienes apostaron por desarrollar quesos con identidad propia a partir de la leche de cabras criadas en el valle Chillón, región Lima.