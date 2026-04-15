Exporta Fácil: MTC capacitó a 4,000 emprendedores para competir en mercado internacional

Serpost ejecutó 11 jornadas de capacitación, en articulación con instituciones y aliados estratégicos. - Andina/Mtc/Difusión

Lima 16 Abr. (ANDINA) -

Con el objetivo de promover y fortalecer la competitividad de las micro y pequeñas empresas en el mercado internacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) –a través de Serpost– brindó capacitaciones sobre la herramienta Exporta Fácil en siete regiones.

Las actividades de formación se llevaron a cabo en marzo en

Lima, Arequipa, Piura, Ayacucho, Lambayeque, San Martín y Áncash.

En estas regiones se brindaron“herramientas prácticas orientadas a facilitar el proceso de exportación,simplificar los envíos de productos y ampliar el acceso a mercados extranjeros a través de la red postal”.

En total,se ejecutaron 11 jornadas de capacitaciónen articulación con instituciones y aliados estratégicos.

Entre estos aliados se encuentran los gobiernos regionales de Lambayeque, San Martín, Arequipa y Ayacucho, además de

Sunat Huaraz, PromPerú, Mincetur, Dircetur Piura, la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según cifras de Serpost,más de 4,000 emprendedores fueron capacitados entre 2025 y lo que va del 2026,“con el objetivo de promover su inserción en el comercio exterior y facilitar el acceso de sus productos a mercados de más de 190 países con Exporta Fácil”, detalló el MTC en una nota de prensa.

Como herramienta deServicios Postales del Perú S.A. (Serpost), Exporta Fácil “busca reducir costos y simplificar procesos logísticos”.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones destacó la importancia de continuar fortaleciendo estas acciones de articulación interinstitucional para

impulsar la internacionalización de los emprendedores y fortalecer el comercio exterior en beneficio del desarrollo económico del país.

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