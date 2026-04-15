Exporta Fácil: MTC capacitó a 4,000 emprendedores para competir en mercado internacional

Serpost ejecutó 11 jornadas de capacitación, en articulación con instituciones y aliados estratégicos. - Andina/Mtc/Difusión
Lima 16 Abr. (ANDINA) -
Con el objetivo de promover y fortalecer la competitividad de las micro y pequeñas empresas en el mercado internacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) –a través de Serpost– brindó capacitaciones sobre la herramienta Exporta Fácil en siete regiones.
Las actividades de formación se llevaron a cabo en marzo en
Lima, Arequipa, Piura, Ayacucho, Lambayeque, San Martín y Áncash.
En estas regiones se brindaron“herramientas prácticas orientadas a facilitar el proceso de exportación,simplificar los envíos de productos y ampliar el acceso a mercados extranjeros a través de la red postal”.
En total,se ejecutaron 11 jornadas de capacitaciónen articulación con instituciones y aliados estratégicos.
Entre estos aliados se encuentran los gobiernos regionales de Lambayeque, San Martín, Arequipa y Ayacucho, además de
Sunat Huaraz, PromPerú, Mincetur, Dircetur Piura, la Asociación de Exportadores (Adex) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Según cifras de Serpost,más de 4,000 emprendedores fueron capacitados entre 2025 y lo que va del 2026,“con el objetivo de promover su inserción en el comercio exterior y facilitar el acceso de sus productos a mercados de más de 190 países con Exporta Fácil”, detalló el MTC en una nota de prensa.
Como herramienta deServicios Postales del Perú S.A. (Serpost), Exporta Fácil “busca reducir costos y simplificar procesos logísticos”.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones destacó la importancia de continuar fortaleciendo estas acciones de articulación interinstitucional para
impulsar la internacionalización de los emprendedores y fortalecer el comercio exterior en beneficio del desarrollo económico del país.
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