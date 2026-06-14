Exportación manufacturera del Perú superó los US$ 2,400 millones en enero-abril 2026

Perú.- Manufactura crece 3.6% en marzo ante el repunte del subsector primario - Andina/Difusión

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

Las exportaciones de bienes manufacturados del Perú ascendió a los 2,497 millones de dólares en el periodo de enero a abril del presente año, llegando a 131 países de diferentes continentes, indicó hoy la Asociación de Exportadores (Adex).

Este monto es ligeramente menor en 1.9% respecto al similar periodo del 2025, cuando llegaron a los 2,544 millones de dólares, precisó el gremio exportador.Con una participación del 34.8%, el rubro más relevante por monto FOB fue el

químico (868 millones 646,000 dólares) que registró un alza de 8.2%.

Sus partidas líderes fueron lacas colorantes, alcohol etílico, carmín de cochinilla, ácido sulfúrico y óxido de zinc, demandados por Chile, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia, Países Bajos, entre otros.

La siderometalurgia (751 millones 451,000 dólares) con un incremento de 4.8%, ocupó el segundo lugar. Estados Unidos, Colombia, Ecuador, India y Suiza agruparon el 61.9% de sus despachos.

El alambre de cobre refinado, zinc sin alear, las demás chapas y tiras de cobre, plata en bruto aleada, barras y perfiles de cobre refinado encabezaron su oferta.

De otro lado, las confecciones (370 millones 400,000 dólares) retrocedieron 7.6%. Su portafolio estuvo liderado por t-shirts de algodón, t-shirts de algodón teñido de un solo color, camisas de fibras sintéticas y camisas de algodón teñidas de un solo color. Con una participación de 64.6%, Estados Unidos fue su principal destino, seguido por Brasil, Chile y Canadá.

El rubro textil (164 millones 500,000 dólares) ocupó el cuarto lugar tras sufrir un retroceso de -0.7%. Destacaron el pelo fino cardado o peinado de alpaca, los demás tejidos de punto de algodón teñidos y los hilados de lana o pelo fino. Sus compradores más importantes fueron China, Estados Unidos, Colombia e Italia.

Con el propósito de fortalecer la competitividad de ambos sectores y brindar información estratégica a las empresas, ADEX realizará el próximo 23 de junio la 22° edición del Foro Textil en el Hotel Los Delfines. El encuentro abordará temas vinculados a tendencias globales, innovación, sostenibilidad, tecnología, mercados y desarrollo de marcas.

Las exportaciones de los sectores de metalmecánica (221 millones 286,000 dólares), varios (105 millones 400,000 dólares) y joyería (13 millones 600,000 dólares) experimentaron retrocesos de 23.3%, 2.6% y 77.2%, respectivamente, en el referido periodo.

Estas actividades enfrentan actualmente un entorno desafiante marcado por los aranceles en Estados Unidos y el incremento de los costos logísticos y de materias primas asociados a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, factores que presionan la competitividad al impactar en los combustibles y el transporte marítimo internacional.

Según el ADEX Data Trade, entre enero y abril del 2026, la oferta manufacturera peruana llegó a 131 naciones. Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia concentraron el 57.2% del total. Completaron el top ten México, Brasil, China, Países Bajos y Argentina.

Su portafolio fue encabezado por elalambre de cobre(160 millones de dólares),cinc sin alear(133 millones de dólares),chapas y tiras de cobre refinado(132 millones de dólares),plata en bruto(83 millones de dólares) ylacas colorantes(64 millones de dólares).

Las principales empresas exportadoras en el periodo analizado fueron Tecnofil, Nexa Resources Cajamarquilla, Indeco, Empresa Administradora Cerro, Productos Naturales de Exportación, OPP Film, Corporación Aceros Arequipa, Famesa Explosivos, Michell y Cía y Quimpac.

Datos

-En el 2025, las exportaciones manufactureras peruanas sumaron 7,483 millones de dólares, lo cual representó un aumento del 7.7% respecto al 2024 (6,946 millones de dólares).