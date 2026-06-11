Exportación manufacturera del Perú superó US$ 6,987 millones en periodo enero-abril 2026

Andina/El Ministro De Comercio Exterior Y

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

Las exportaciones manufactureras del Perú superaron los 6,987 millones de dólares en el periodo enero-abril del presente año, registrando un crecimiento de 15.4% respecto al similar periodo del 2025, destacó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela.

Así lo señaló durante su recorrido por las instalaciones de la Expo SNI Industria 2026, la feria industrial más importante del país, donde destacó las perspectivas favorables para la manufactura peruana.

En la Expo SNI Industria 2026, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tiene presencia como expositor, a través del Programa “Perú Exporta Industria”, que promueve la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras peruanas.

El ministro Gómez Vela recorrió los módulos de las seis empresas convocadas por el referido programa, que provienen de los sectores de equipamiento para la industria alimentaria, envases y empaques, y proveedores para la minería.

De ellas, cuatro tienen potencial exportador, y dos son exportadoras que destinan sus productos principalmente a Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Jamaica.

Como parte de esta iniciativa, las empresas beneficiarias recibieron capacitaciones especializadas para maximizar sus oportunidades de negocio durante la feria.

Las exportaciones en este rubro crecieron impulsadas por las ventas de manufacturas minero-metalúrgicas (53%), especialmente cátodos de cobre, así como de manufacturas pesqueras (5%), principalmente aceite de pescado.

Estados Unidos, China y la Unión Europea son destino de más de la mitad de estas exportaciones, mientras que Lima y Callao generan más del 50% de las exportaciones manufactureras del país.

El programa “Perú Exporta Industria” ha beneficiado a 61 empresas de cuatro regiones del país. De ellas, el 41% ya realiza exportaciones y el 59% cuenta con potencial exportador.

Esta iniciativa, es impulsada de manera articulada con el Ministerio de la Producción y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), y con la participación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), el Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo (ProInnóvate) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec).

De esta manera, se busca fortalecer la competitividad y capacidad exportadora de las mipymes manufactureras mediante acciones de capacitación, asistencia técnica y vinculación comercial.

Durante su recorrido por Expo SNI Industria 2026, que se realiza en el Centro de Exposiciones Jockey, el ministro Gómez estuvo acompañado por el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, y el director institucional de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo.

Durante la última década, las exportaciones de manufacturas peruanas crecieron de 11,600 millones de dólares en 2015 a 18,000 millones de dólares en 2025.

Asimismo, en 2025 se registraron 6,523 empresas exportadoras de manufacturas, de las cuales el 69% fueron micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes),reafirmando el papel estratégico de este segmento en la diversificación y el crecimiento sostenido de las exportaciones peruanas.