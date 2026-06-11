Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

Las exportaciones de arándanos superarían las 400,000 toneladas este año, de acuerdo con las previsiones de la compañía química BASF.

Refirió que según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) las exportaciones peruanas de arándanos sumaron 2,457 millones de dólares en el 2025 (373,514 toneladas). Este resultado representó un crecimiento de 8.2% en valor y 14.6% en volumen.

"Con ello se consolidó como líder mundial en arándanos frescos”, subrayó.

Exportación peruana de arándanos alcanza récord y supera los US$ 2,457 millones en 2025

Puntualizó que este avance no solo considera cifras, sino que también refleja el esfuerzo, la innovación en el sector.

“El liderazgo mundial del arándano peruano se sostiene en la prevención, la ciencia y la tecnología. Hoy más que nunca, asegurar la calidad del fruto antes de la cosecha define el éxito de toda la campaña”, afirmó la gerente de soluciones para la agricultura en BASF, Flavia Zuleta.

Previsiones

Mencionó, asimismo, que las proyecciones del Midagri apuntan a que el Perú superará las 400,000 toneladas exportadas, con un ritmo de crecimiento sostenido semana a semana.

Aseveró que este avance se respalda en las más de 20,000 hectáreas certificadas por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), una expansión que impulsa al país como potencia agroexportadora y referente global en la producción de arándanos de alta calidad.

Calidad

De otro lado, BASF afirmó que las condiciones climáticas actuales —marcadas por temperaturas más cálidas y mayor humedad producto del fenómeno de El Niño Costero— representan un nuevo desafío para el sector.

Alertó que estas condiciones incrementan el riesgo de enfermedades fúngicas, poniendo en juego la calidad del fruto que llega a los consumidores internacionales.

Refirió que programas de manejo agronómico, como “Cosecha Ganancias” de BASF, está transformando la forma de producir arándanos en el Perú, alineando cada acción con la fisiología del cultivo y anticipándose a los riesgos.

El uso de soluciones avanzadas, como fungicidas de acción prolongada, permite proteger el cultivo desde etapas tempranas, preservar su calidad premium y garantizar su competitividad en los mercados más exigentes, agregó.

Enfatizó que el futuro del arándano peruano ya no depende únicamente de crecer en hectáreas, sino de hacerlo mejor. “La agricultura de precisión, la innovación tecnológica y la sostenibilidad se han convertido en los pilares para mantener el liderazgo global. El Perú no solo exporta fruta: exporta confianza, calidad y excelencia”, enfatizó.

(FIN) NDP/SDD