Perú.- Midagri: Argentina será el primer destino del banano peruano en 2026 - Andina/Midagri

Lima 15 Ene. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que el Perú logró la apertura del mercado argentino para la exportación de banano fresco, marcando un hito para el sector agroexportador y generando nuevas oportunidades comerciales para miles de pequeños y medianos productores del país.

“La apertura del mercado argentino para el banano peruano es una excelente noticia para el agro nacional. Este logro refleja el compromiso del Gobierno por seguir abriendo nuevos mercados, respaldados en el trabajo técnico del Senasa, en beneficio directo de los productores, especialmente de la agricultura familiar”, destacó Vladimir Cuno, ministro del Midagri.

Este importante avance es resultado de un proceso técnico iniciado en junio de 2024, cuando el Senasa del Perú remitió la información técnica requerida para dar inicio al Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), a solicitud de los exportadores peruanos. Tras un riguroso trabajo de evaluación y negociaciones técnicas bilaterales, las autoridades fitosanitarias de ambos países alcanzaron un acuerdo sobre los requisitos para el ingreso del banano peruano al mercado argentino.

Como resultado de este proceso, la autoridad fitosanitaria de Argentina habilitó oficialmente los requisitos fitosanitarios en su portal institucional, formalizando así el acceso del producto. De acuerdo con lo establecido, los envíos de banano peruano deberán contar con la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), el Certificado Fitosanitario de Exportación, y estar libres de las plagas Opogona sacchari, Aspidiotus destructor y Selenaspidus articulatus.

Impacto productivo y comercial

La apertura de este mercado representa una excelente oportunidad comercial, al permitir el acceso a un país con más de 45 millones de potenciales consumidores, fortaleciendo la diversificación de destinos de exportación y la competitividad del sector agroexportador.

“Argentina se suma a una cartera de destinos que confían en la sanidad agraria de nuestros productos. Desde el Senasa garantizamos el cumplimiento de los estándares fitosanitarios internacionales, lo que fortalece la confianza de los mercados y abre nuevas oportunidades para nuestros productores peruanos”, afirmó Vilma Gutarra García, jefa del Senasa.

El Perú cuenta con miles de pequeños y medianos productores de banano, concentrados principalmente en las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque. En el caso del banano convencional y orgánico, se estima la participación de alrededor de 9 mil productores en Piura, organizados mayoritariamente en pequeñas fincas, cuya producción se destina principalmente a la exportación.

Durante el año 2025, el país exportó más de 127 mil toneladas de banano, y entre los años 2020 y 2025, las exportaciones anuales en promedio alcanzaron las 135,447 toneladas, llegando a mercados altamente exigentes como Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Bélgica, Corea del Sur y Japón.

Actualmente, el banano peruano tiene acceso a 21 destinos internacionales, siendo los principales Países Bajos (41,437 TM), Estados Unidos (40,851 TM), Italia (11,956 TM), Bélgica (10,938 TM), Corea del Sur (6,686 TM), Japón (4,257 TM), Suiza (2,953 TM) y Finlandia (2,311 TM). Con la incorporación de Argentina, se fortalece la presencia del banano peruano en la región y se amplía la base de mercados internacionales.

Este logro es resultado de un trabajo técnico riguroso y articulado entre el Senasa, los productores, exportadores y los gremios del sector, reafirmando el compromiso del Midagri de continuar impulsando el acceso de los productos agrícolas peruanos a nuevos mercados internacionales.

