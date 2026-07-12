Exportaciones crecieron 36.7% entre enero y mayo impulsados por precios de minerales

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

Los despachos al exterior alcanzaron 45,128 millones de dólares entre enero y mayo del 2026, con lo que registraron un crecimiento de 36.7% respecto al mismo periodo del año anterior (33,008 millones), impulsados por el desempeño del sector minero y la recuperación de algunos rubros de la oferta no tradicional, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

El CIEN-ADEX detalló que los envíos tradicionales (36,324 millones de dólares) aumentaron 48.8%. En este grupo resaltó la minería (33,000 millones) al lograr un avance de 53.7%. Otros fueron los hidrocarburos (1,881 millones), pesca (1,100 millones) y agro (267 millones), con alzas de 18.4%, 0.1% y 27.9%, respectivamente.

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Por su parte, las no tradicionales (8,804 millones de dólares) mantienen una tendencia positiva con un incremento de 2.4%. La agroindustria (4,239 millones) destacó como el rubro líder. Le siguió el químico (1,080 millones), pesca (1,014 millones) y siderometalurgia (940 millones).

Todos ellos presentaron un comportamiento positivo con tasas de 3.8%, 6.7%, 8.8% y 7.6%, respectivamente. Se sumó también el rubro maderas (29 millones de dólares), con un avance de 9%.

No obstante, otras seis actividades registraron retrocesos, como joyería (-77.4%), metalmecánica (-17.5%), prendas de vestir (-8.3%), varios (-3.8%), textiles (-0.2%) y minería no metálica (-0.04%).

Según el CIEN-ADEX, hay sectores que no superan aún sus récords de años anteriores, es el caso de las confecciones y maderas (2008), textil y varios (2014) pesca primaria (2021), agro tradicional e hidrocarburos (2022), minería no metálica (2023) y metalmecánica y joyería (2025).

Los principales mercados fueron China (17,390 millones de dólares), que acumuló el 38.5% del total, seguido de la India (10.6%), EE.UU. (9.5%), la Unión Europea (8.8%), Canadá (5.3%), Suiza 3.4% y Japón (3.2%).

Las 5 regiones más exportadoras fueron Lima (6,305 millones de dólares), Arequipa (4,850 millones), Ica (4,824 millones), Áncash (4,253 millones) y Puno (4,118 millones).

Entre enero y mayo del 2026 un total de 6,860 empresas despacharon 3,396 productos a 160 países.

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