Exportaciones manufactureras sumarían US$ 6,615 millones y crecerían 5% en 2026

Andina/Eddy Ramos

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Las exportaciones de manufacturas diversas sumarían este año 6,615 millones de dólares lo que representaría un crecimiento de 5% en comparación con lo registrado en el 2025 (6,300 millones de dólares), manifestó el director de Promoción de Exportaciones de Promperú, Ricardo Limo.

"Esperemos que los envíos de productos manufactureros aumenten 5% al cierre de este año en comparación con lo registrado en el 2025”, manifestó en la inauguración de la Rueda de Negocios se celebra en el marco de Industria Perú 2026.

Subrayó que el sector manufacturero tiene capacidad de resiliencia y que es competitivo por lo que las previsiones son favorables a pesar de la coyuntura internacional.

Industria Perú 2026: compradores de 18 países interesados en adquirir manufactura peruana

Adelantó, asimismo, que las exportaciones del sector en los primeros tres meses de este año han alcanzado los 1,500 millones de dólares.

Dinámica

Cabe mencionar que el resultado alcanzado en el 2025 representó un crecimiento de 4.1% con relación a lo observado al año anterior y confirmó el dinamismo de un sector que mantiene una presencia importante en mercados como Estados Unidos, Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia.

También se observaron avances en mercados como Argentina, México, Panamá y Alemania, lo que refleja un escenario con espacio para seguir diversificando la oferta exportable peruana.

En ese caso, los subsectores con mayor participación fueron químico, con envíos por 1,900 millones de dólares; metalúrgico, con 1,800 millones; y metalmecánico, con 812 millones.

Participantes

En la Rueda de Negocios Industria Perú 2026 organizada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), Limo detalló que participan 100 empresas peruanas que tendrán citas con un total de 90 compradores internacionales provenientes de 18 países.

“La mayoría de las empresas peruanas participantes proviene de Lima y otras vienen de regiones como Arequipa, Junín, Trujillo, entre otros. Se trata de un sector concentrado en Lima y Callao”, detalló.

De acuerdo con Limo, en la actualidad el principal mercado para nuestras exportaciones manufactureras es Estados Unidos por el valor de los envíos.

“Pero es Latinoamérica en su conjunto el mercado natural para los productos que elaboramos en el sector manufacturero. También destaca el mercado centroamericano”, dijo.

En este caso, destacó a Chile, Ecuador, Colombia y Brasil a los que califica de importantes para nuestros envíos manufactureros.

(FIN) SDD/JJN