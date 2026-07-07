Exportaciones de maracuyá y sus derivados sumarían US$ 84 millones este 2026

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

La exportación de maracuyá y sus productos derivados cerrarían el 2026 con un valor cercano a los 84 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de 5% respecto al año anterior, estimó el presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (Adex), Elkin Vanegas.

Fue durante la conferencia en la que se compartieron detalles del IV Congreso Internacional de Pasifloras, espacio que se realizará el 27 y 28 de agosto en la Universidad Nacional de Trujillo y que reunirá a productores, exportadores, investigadores y especialistas para analizar los desafíos y oportunidades de esta cadena productiva.

Elkin Vanegas explicó que, si bien se prevé que el volumen exportado se mantenga en niveles similares a los registrados en el 2025, el valor de los envíos al exterior de maracuyá crecería gracias al precio moderado en los mercados internacionales.

En ese contexto, destacó la importancia del trabajo de investigación que vienen desarrollando el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y Adex para obtener nuevas accesiones de maracuyá con mejores características agronómicas y comerciales.

El directivo de Adex informó que INIA entregará en los próximos meses 60,000 plantones de maracuyá injertados, lo que permitirá elevar la productividad de un promedio de 15 toneladas por hectárea a 40 toneladas aproximadamente, la calidad del fruto y una mayor resistencia frente a plagas y enfermedades.

“El objetivo es recuperar las características que más valora la industria de la maracuyá criolla peruana: su mayor contenido de pulpa y dulzor (grados Brix), pasando de 9 y 10 grados a más de 12 grados, como lo exige el mercado internacional”, comentó.

Elkin Vanegas sostuvo que una fruta con mayor contenido de pulpa, mejor nivel de dulzor y mayor uniformidad permitirá optimizar el rendimiento industrial y elevar la calidad del producto final, fortaleciendo la competitividad del Perú en mercados internacionales que demandan ingredientes naturales, bebidas tropicales y alimentos con mayor valor agregado.

A su turno, el director general de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico de INIA, Fausto Asencio, resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre su institución y Adex, con el objetivo de impulsar el desarrollo de toda la cadena del maracuyá.

“Debido a la falta de articulación, han ingresado al país diversas variedades de maracuyá, lo que ha contribuido al deterioro de la variedad criolla, reconocida por su alto contenido de grados Brix y su excelente calidad para la industria”, declaró.

Fausto Asencio indicó que los procesos de mejoramiento genético son de largo plazo, por lo que requieren el compromiso y la participación de todos los actores de la cadena, así como la incorporación de tecnologías que contribuyan a la competitividad. En ese contexto, destacó la importancia del IV Congreso Internacional de Pasifloras, que promueve el intercambio de conocimientos y la innovación.

Según cifras de la Gerencia de Agroexportaciones de Adex, en el 2025 los despachos de maracuyá y sus derivados alcanzaron los 79 millones 865,000 dólares, logrando un incremento de 33.7% respecto al año anterior, impulsados principalmente por los envíos de jugo, concentrado y pulpa.

El jugo de maracuyá lideró los despachos con 42 millones 754,000 dólares, equivalente al 54% del total exportado, seguido por el concentrado con 22 millones 431,000 dólares (28%) y la pulpa con 11 millones 705,000 dólares (15%).

(FIN) NDP/CNA