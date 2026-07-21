Exportaciones mineras crecieron 59.7% entre enero y mayo al sumar US$ 35,611 millones

Perú.- Ingresos fiscales por minería superan los S/ 15,000 millones entre enero y abril del 2026 - Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

Las exportaciones mineras peruanas alcanzaron los 35,611 millones de dólares entre enero y mayo del 2026, monto que representa un crecimiento de 59.7% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando sumaron 22,304 millones de dólares, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio explicó que este resultado respondió principalmente al mayor valor de las exportaciones de cobre, que aumentaron en 5,951 millones de dólares; de oro, con un incremento de 5,311 millones; y de plomo, con 1,326 millones de dólares adicionales.

La SNMPE indicó que las exportaciones de cobre ascendieron a 16,417 millones de dólares entre enero y mayo, cifra superior en 56.9% a la registrada en el mismo periodo del 2025 (10,466 millones de dólares).

En tanto, las exportaciones de oro sumaron 13,241 millones de dólares en los cinco primeros meses del año, lo que representó un crecimiento de 67% frente al mismo periodo del año anterior (7,930 millones de dólares).

Asimismo, precisó que el cobre representó el 46.1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro concentró el 37.2%.

El gremio añadió que los productos mineros representaron el 75.2% del valor total de las exportaciones peruanas entre enero y mayo de este año.

Resultados de mayo

En mayo del 2026, las exportaciones mineras sumaron 7,085 millones de dólares, lo que significó un incremento de 54.4% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando alcanzaron 4,588 millones de dólares.

Las exportaciones de cobre ascendieron a 3,319 millones de dólares, con un crecimiento de 53.2% frente a mayo del 2025 (2,167 millones de dólares). La SNMPE explicó que este resultado fue impulsado por un aumento de 6.4% en el volumen exportado y de 44% en el precio del metal.

Por su parte, las exportaciones de oro alcanzaron 2,487 millones de dólares en mayo, lo que representó un incremento de 54.6% respecto al mismo mes del 2025 (1,609 millones de dólares). Este desempeño respondió al aumento de 10.9% en el volumen exportado y de 39.4% en la cotización internacional del metal.

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