Las exportaciones mineras de Perú se dispararon un 56% hasta junio y cerraron el semestre en 36.173 millones

Archivo - Vista de una mina de cobre. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones mineras peruanas sumaron 42.221 millones de dólares (36.173 millones de euros) hasta junio, lo que representó un 56% más que la cifra acumulada durante los seis primeros meses del año pasado, según ha informado este martes la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El cobre acaparó 19.455 millones de dólares (16.668 millones de euros) del total, un 53,3% más, seguido del oro, con 15.808 millones de dólares (13.544 millones de euros) y un avance del 62%.

En concreto, el incremento interanual en el valor de las ventas de cobre ascendió a 6.764 millones de dólares (5.795 millones de euros), a 6.047 millones de dólares (5.181 millones de euros) en el caso del oro y a 1.585 millones de dólares (1.358 millones de euros) en el del plomo.

El organismo ha constatado, así, que el cobre y el oro supusieron el 46,1% y el 37,4% de las exportaciones mineras, respectivamente. De su lado, ambas fueron responsables del 74,8% de todos los envíos comerciales de Perú en el semestre.

Ya solo en el mes de junio, las exportaciones mineras fueron de 6.429 millones de dólares (5.508 millones de euros), un 35,2% más, de las que 2.655 millones de dólares (2.275 millones de euros) fueron de oro, un 45% más, y 2.626 millones de dólares (2.250 millones de euros) fueron de cobre, un 18% más.