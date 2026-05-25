Perú.- Exportaciones no tradicionales aumentaron 3.3% en el primer trimestre de este año

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 25 May. (ANDINA) -

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 5,368 millones de dólares en el primer trimestre de este año, monto mayor en 3.3% respecto a lo registrado en igual periodo del año anterior, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Detalló que este resultado estuvo favorecido principalmente por el incremento de los precios de exportación (2.5%) y, en menor medida, por el aumento de los volúmenes embarcados (0.7%).

Por su parte, las exportaciones no tradicionales agropecuarias sumaron 754 millones de dólares en marzo, registrando un crecimiento de 5.9% respecto al mismo mes de 2025, favorecidas principalmente por el aumento de 4.7% en el precio promedio de exportación.

En volumen

En términos de volumen, los envíos crecieron 1.1%, sustentados en mayores embarques de arándanos, granadas y paltas, cuyos volúmenes aumentaron 63.8%, 24.1% y 21.3%, respectivamente.

En el caso de los productos pesqueros no tradicionales, las exportaciones alcanzaron 208 millones de dólares en marzo, monto superior en 18.3% al registrado en el mismo mes del año previo.

Este desempeño respondió al incremento de 59.5% en el volumen exportado, asociado a una mayor disponibilidad de biomasa de pota.

Destacaron los mayores envíos de pota congelada y en conserva, que crecieron 235.9% y 241.9%, respectivamente.

En el acumulado de enero a marzo, las exportaciones agropecuarias no tradicionales ascendieron a 2,758 millones de dólares, con un crecimiento de 4.8%, mientras que las pesqueras no tradicionales sumaron 583 millones de dólares, registrando una expansión de 49.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

(FIN) NDP/SDD