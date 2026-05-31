Perú.- Exportaciones de papa peruana crecieron 19% y llegaron a 13 mercados internacionales

Andina/Exportaciones De Papa Peruana Crecieron

Lima 31 May. (ANDINA) -

La papa peruana consolida su posicionamiento en el mundo, gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), y miles de productores de la agricultura familiar, con lo cual el tubérculo bandera sigue conquistando las mesas internacionales.

Actualmente, el Perú cuenta con acceso fitosanitario vigente para exportar papa a 13 mercados internacionales. Esta apertura no solo dinamiza las agroexportaciones, sino que posiciona a este cultivo milenario como un símbolo de la biodiversidad, calidad y riqueza agrícola de nuestro país.

Como resultado de esta estrategia, las exportaciones de papa peruana registraron un crecimiento del 19% durante la campaña 2025, superando las 11,000 toneladas despachadas. Este incremento responde a la alta demanda global por la variedad, origen y estándares de inocuidad del producto peruano.

Bolivia, Brasil, Estados Unidos y diversos países de Europa destacan como los principales destinos comerciales. Este flujo exportador beneficia directamente a pequeños productores de regiones clave como Cajamarca, Junín, Huánuco, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa e Ica, donde el cultivo es el principal motor de empleo y desarrollo económico.

El éxito internacional se sostiene en el estricto cumplimiento de los protocolos fitosanitarios y estándares internacionales exigidos por el Senasa, lo que garantiza la competitividad del agro nacional frente a los compradores más exigentes.

El pilar de este crecimiento está en el campo, con el uso de semilla certificada que es fundamental para asegurar la sanidad y la productividad de las cosechas. Por ello, el Senasa trabaja de la mano con 1,214 productores de semilla de papa a nivel nacional.

Durante el último periodo, las regiones con mayor producción de semillas con certificación de calidad fueron: Junín (736 toneladas), Cajamarca (499 toneladas), Huancavelica (207 toneladas) y Apurímac (184 toneladas).

Los especialistas del Senasa supervisan de forma permanente los procesos de registro, autorización y certificación. El empleo de estas semillas garantiza un incremento del rendimiento del cultivo de hasta un 70%, protegiendo la inversión del agricultor y blindando la cadena productiva contra plagas.

A través de estas acciones, el Midagri y el Senasa reafirman su compromiso de abrir más mercados internacionales para los productos nacionales, revalorando el esfuerzo del campo peruano y llevando el orgullo de nuestra biodiversidad al mundo.

(FIN) NDP/CNA