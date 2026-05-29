Perú.- Exportaciones de Perú a Guatemala sumaron US$ 26 millones entre enero y marzo

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

Entre enero y marzo del 2026, los envíos peruanos hacia Guatemala acumularon un valor de 26 millones de dólares, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Ello en el marco de la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC)entre Perú y Guatemalay el Protocolo al Tratado de Libre Comercio entre ambos países, lo que marca un hito en la integración económica regional.

-¡Perú es favorito en los World Travel Awards Sudamérica 2026! Aquí los pasos para votar

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, destacó que, con esta decisión, Perú reafirma su compromiso con una política comercial abierta, moderna y orientada a generar más oportunidades para las empresas, atraer inversiones y fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

“El trabajo técnico y de coordinación desarrollado por el Mincetur con diversas entidades del Estado ha sido fundamental para hacer realidad este acuerdo. Estamos abriendo una nueva etapa en nuestra relación con Guatemala, generando más oportunidades para nuestras empresas, exportadores y ciudadanos”, destacó titular delMincetur.

Elcomercio Perú-Guatemala está basado, principalmente, en el intercambio de bienes agrícolas (50% del comercio). El Perú exporta principalmente frutas, como uva fresca y mandarina, además de aceite de palma, colorantes naturales, galletas, entre otros. En 2025, las exportaciones peruanas a Guatemala sumaron 132 millones de dólares.

Asimismo,durante 2025, un total de 387 empresas peruanas exportaron bienes al mercado guatemalteco, lo que refleja el potencial de crecimiento que tendrá la relación comercial una vez que el acuerdo entre en plena vigencia.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });