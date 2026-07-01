Exportaciones peruanas a Colombia sumaron US$ 386.7 millones y crecen 9.9% a abril

Andina/Exportaciones A Colombia Sumaron Us$ 386.7

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

Las exportaciones peruanas a Colombia sumaron 386 millones 760,000 dólares entre enero y abril del 2026, cifra que representó un crecimiento de 9.9% en comparación con lo registrado en igual periodo del año pasado (352 millones 81,000 dólares), informó hoy la Asociación de Exportadores (Adex).

En este caso, resaltó el desempeño del sector no tradicional que llegó a tener una participación de 80.8% en los envíos.

Número de empresas exportadoras peruana creció 4% en primer cuatrimestre del 2026

Respecto a la elección del candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, como presidente electo de la República de Colombia, el titular del gremio, César Tello Ramírez, celebró su disposición de promover un entorno favorable para la inversión y las relaciones comerciales con otros países.

Valor agregado

Según cifras del Adex Data Trade, los envíos no tradicionales al país cafetero en los primeros cuatro meses del año alcanzaron 312 millones 519,000 dólares, reflejando un incremento de 3.7% respecto al año pasado (301 millones 388,000 dólares).

Sobresalió la siderometalurgia (con envíos por 112 millones 680,000 dólares) con una variación positiva de 12.6%, gracias a sus despachos de alambre de cobre refinado (90 millones 853,000 dólares), cinc sin alear (7 millones 273,000 dólares) y barras de hierro o acero sin alear (4 millones 560,000 dólares).

Le siguió la agroindustria (82 millones 626,000 dólares), que aumentó su demanda en 19.7%. Sus principales productos fueron aceite de palma en bruto (16 millones 898,000 dólares), galletas dulces (8 millones 507,000 dólares), uvas frescas (7 millones 366,000), complementos alimenticios (6 millones de dólares), cebollas y chalotes (5 millones 633,000 dólares), entre otros.

Productos químicos

En el tercer lugar del ranking se ubicó el rubro químico (envíos por 50 millones 613,000 dólares), con una disminución en sus pedidos de -8.4%.

Sus partidas más importantes fueron las demás placas, láminas, hojas y tiras de propileno (4 millones 67,000 dólares); demás tapones, tapas, cápsulas y dispositivos de cierre, de plástico (3 millones 286,000 dólares), polietileno (2 millones 716,000 dólares) y óxido de cinc (2 millones 696,000 dólares).

También se exportaron textiles (20 millones 654,000 dólares), minería no metálica (12 millones 601,000 dólares), metalmecánica (11 millones 540,000 dólares), prendas de vestir (7 millones 436,000 dólares), pesca y acuicultura (1 millón 782,000 dólares).

En el caso de los tradicionales (74 millones 241,000 dólares), se despachó petróleo y gas natural (34 millones 321,000 dólares), agro (27 millones 225,000 dólares), minería (11 millones 712,000 dólares) y pesca primaria (983,383 dólares).

Representaron el 19.2% del total, agregó el reporte de Adex.

Entre enero y abril, la balanza comercial entre Perú y Colombia registró un déficit de 346 millones de dólares para nuestro país.

El oro fue el producto colombiano más importado por Perú con 321 millones 124,000 dólares. Otros fueron aceite crudo de petróleo, jabón de tocador, azúcares de caña y dentífricos.