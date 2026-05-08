Perú.- Exportaciones peruanas crecen 33.5% en primer trimestre 2026 y suman US$ 27,217 millones

Perú.- Adex: exportaciones peruanas crecieron 33.5% en primer trimestre por alza de minerales - Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

Las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en 33.5% durante el primer trimestre del 2026, alcanzando los 27,217 millones de dólares, informó el l Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de minerales (metálicos y no metálicos), que sumaron 19,897 millones de dólares, un crecimiento de 49%, gracias a los mayores precios internacionales del cobre y el oro, principales bienes que el país exporta.

También destacaron las exportaciones en los sectores pesquero (US$ 1 476 millones / +21,5%), agropecuario (US$ 3 067 millones / +7,2%) y forestal (US$ 17 millones / +22,3%).

A detalle, en el sector minero, destacaron las mayores exportaciones de plomo (+204%), concentrado de plata (+89%), oro (+68%), cobre (+38%) y zinc (+43%).

En el sector agropecuario, sobresalieron las exportaciones de etanol (US$ 49 millones / +100%), café (US$ 149 millones / +51%), frutas (US$ 1 868 millones / +18%: palta, arándano, uva), colorantes naturales (US$ 99 millones / +13%), quinua (US$ 37 millones / +11%), alimento balanceado (US$ 55 millones / +7%), ajíes y pimientos (US$ 84 millones / +4%).

En el sector pesquero, destacó la exportación de pota, cuyas ventas aumentaron 101,8% totalizando US$ 273 millones. También destacaron las ventas al exterior de pescado congelado y en conserva (US$ 139 millones / + 26,2%), ovas de pez volador (US$ 62 millones / +32,4%) y conchas de abanico (US$ 40 millones / +61%).

Mientras que, en metalurgia, destacaron las mayores ventas de plata aleada (US$ 59 millones / +62,3%) y lingotes de zinc (US$ 97 millones / +11,3%).

Tras el récord del 2025 (9 947 exportadores), el número de exportadores continuó creciendo en el primer trimestre del 2026 (+3,9%), alcanzando los 6 052. De estos, el 62% son micro, pequeñas y medianas empresas.

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINOEn el primer trimestre del 2026, el Perú exportó bienes a 152 mercados internacionales. China, Estados Unidos y la Unión Europea fueron los principales destinos de nuestros productos. A China, se exportaron bienes por un valor de US$ 10 748 millones (+43%); a Estados Unidos, por un valor de US$ 2 878 millones (+24,1%); y a la Unión Europea, por US$ 2 238 millones (+9,8%).

También resaltaron las mayores exportaciones a India (US$ 2 928 millones / +300%), Canadá (US$ 1 439 millones / +45%), Suiza (US$ 861 millones / +30%) y Japón (US$ 885 millones / +1,6%).

EXPORTACIONES REGIONALESLas exportaciones de las regiones del interior del país también reportaron un incremento (+36,4%), resaltando Huánuco (+677,4%), Madre de Dios (+81%), Arequipa (+73,2%), Áncash (+62,4%), Cajamarca (+58,6%), Puno (+57,9%), Junín (+52,5%), La Libertad (+49,7%), Ica (+45,1%), Amazonas (44,8%), Huancavelica (40,9%), Lambayeque (24,7%), Moquegua (+19,1%), Piura (18,8%), Pasco (+16,7%), Ayacucho (+14,9%), Tumbes (13,4%), Apurímac (+12,7%), Tacna (+9,6%) y Cusco (+4,8%).