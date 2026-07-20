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Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Las exportaciones peruanas se han multiplicado por 13 en lo que va del siglo XXI, destacó el presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien resaltó que el desempeño del comercio exterior refleja la fortaleza de la economía peruana y la estabilidad macroeconómica alcanzada en las últimas décadas.

Durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, realizada en la Municipalidad Metropolitana de Lima, recordó que en el año 2000 Argentina exportaba cuatro veces más que el Perú y Colombia cerca de 80% más. Sin embargo, señaló que el año pasado el Perú exportó más que Argentina y más del doble que Colombia.

Velarde afirmó que este desempeño forma parte del crecimiento económico registrado por el país en las últimas décadas. "Si uno ve este siglo, somos el país que más ha crecido en Sudamérica", sostuvo.

Asimismo, destacó que el Perú ha registrado la inflación más baja de América Latina durante el siglo XXI. "Hemos tenido la inflación más baja de América Latina en este siglo. Incluso el periodo de inflación baja más larga de los últimos 50 años en el país", manifestó.

El presidente del BCR indicó además que los indicadores de corto plazo continúan mostrando resultados favorables. Precisó que la balanza comercial alcanzó los 40,000 millones de dólares en mayo y estimó que próximamente llegará a los 50,000 millones de dólares. Agregó que la recaudación del IGV crece a tasas de dos dígitos, las importaciones de bienes de capital avanzan 27% y el empleo privado aumenta 5.1%.

No obstante, advirtió que el fenómeno El Niño ya viene afectando la actividad económica, principalmente en los sectores pesca y agricultura. Explicó que, aunque la economía creció 3.6% entre enero y abril, en mayo el avance fue de 1.8% debido a la caída de la pesca y al menor desempeño del sector agrícola.

"El panorama está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño y hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas, pero derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viviendo", puntualizó.

Proyecciones del BCR

De acuerdo con el Reporte de Inflación de junio de 2026 del BCR, la economía peruana crecería 3.4% este año, por encima de la proyección anterior de 3.2%, impulsada por un mayor dinamismo de los sectores no primarios y del gasto privado.

El banco central explicó que la revisión al alza responde al mejor desempeño esperado de la inversión privada, especialmente la no residencial, así como al fortalecimiento del consumo privado, favorecido por la evolución del mercado laboral y por mejores términos de intercambio.

Sin embargo, señaló que este mayor crecimiento será parcialmente compensado por una menor contribución de las actividades primarias, debido a una mayor intensidad y duración prevista del fenómeno El Niño, así como por las labores de mantenimiento de una planta de licuefacción de gas natural.

Para el 2027, el BCR proyecta que la economía peruana crecerá 3.2%, sustentada principalmente en el dinamismo de los sectores no primarios. No obstante, prevé que las actividades primarias continuarán afectadas por las anomalías climáticas asociadas al fenómeno El Niño, que se extenderían hasta el verano de ese año.