Exportaciones peruanas suman US$ 45,128 millones en primeros cinco meses y crecen 37%

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en 37% durante los cinco primeros meses del 2026, alcanzando los 45,128 millones de dólares, lo que ha permitido que las ventas al exterior registren un crecimiento ininterrumpido durante los últimos 25 meses.

El crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de minerales (metálica y no metálica), que sumaron US$ 33 393 millones, un crecimiento de 53.1%, gracias a los mayores precios internacionales y mayores volúmenes del cobre y el oro.

También destacaron las exportaciones en los sectores pesquero (US$ 2114 millones / + 4.1 %), agropecuario (US$ 4 732 millones / +5.3 %) y forestal (US$ 29 millones / +9.1 %).

En el sector minero, destacaron las mayores exportaciones de plomo (US$ 1491 millones / +202.7 %), concentrado de plata (US$ 916 millones / +32.1%), oro (US$ 11 776 millones / +65.1 %), cobre (US$ 15 515 millones / +48.2 %) y zinc (US$ 1263 millones / +23.3 %).

En el sector agropecuario, resaltan las exportaciones de frutas (US$ 2720 millones / +16.1 %: arándano, uva y palta), café (US$ 230 millones / +29.4 %), colorantes naturales (US$ 168 millones / +4.8 %), y quinua (US$ 64 millones / +23.3 %).

En el sector pesquero, destacaron las ventas al exterior de pescado congelado y en conserva (US$ 224 millones / + 22.4 %), ovas de pez volador (US$ 86 millones / +31.4 %) y conchas de abanico (US$ 58 millones / +77.4 %).

Mientras que, en metalurgia, destacaron las mayores ventas de lingotes de zinc (US$ 163 millones / +18.8 %) y plata aleada (US$ 91 millones / +59.9 %).

Tras el récord del 2025 (9947 exportadores), el número de exportadores continuó creciendo en los primeros cinco meses del 2026 (+3.4 %), alcanzando los 7 325. De estos, el 65 % son micro, pequeñas y medianas empresas.

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINODe enero a mayo de 2026, los destinos de exportación de los bienes peruanos aumentaron a 162, siendo China, EE.UU. y la Unión Europea los principales destinos de nuestros productos.

A China, se exportaron bienes por un valor de US$ 17 390 millones (+44.3 %); a Estados Unidos, por un valor de US$ 4275 millones (+19.8 %); y a la Unión Europea, por US$ 3957 millones (+11.7 %).

También resaltaron las mayores exportaciones a India (US$ 4798 millones / +257.6 %), Canadá (US$ 2382 millones / +38.2 %) y Suiza (US$ 1546 millones / +53.4 %), como muestra de la diversificación alcanzada por la oferta exportable peruana.

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