Exportaciones peruanas superan los US$ 35,000 millones en periodo enero-abril 2026

Andina/Puerto Del Callao. Andina/Jhonel Rodríguez

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Las exportaciones peruanas de bienes se incrementaron en un 36.1% durante los cuatro primeros meses del 2026, alcanzando los 35,907 millones de dólares, destacó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Asimismo, indicó queel desempeño alcanzado en lo que va del año, ha permitido que las exportaciones peruanas registren 24 meses de crecimiento ininterrumpido,lo que refleja el fortalecimiento de la competitividad del país en los mercados internacionales.

Explicó queel crecimiento fue impulsado principalmente por las mayores ventas de minerales (metálica y no metálica), que sumaron 26,418 millones de dólares, un crecimiento de 52.5%,gracias a los

mayores precios internacionales y mayores volúmenes del cobre y el oro.

Asimismo, destacaron las exportaciones en los sectores pesquero por 1,817 millones de dólares (10.6% de crecimiento), agropecuario por 3,918 millones de dólares (7.3%) y forestal por 23 millones de dólares (10.8%).

En el sector minero, destacaron las mayores exportaciones de plomo por 1,140 millones de dólares (184%), concentrado de plata por 731 millones de dólares (46%),oro por 9,489 millones de dólares (67%),cobre por 12,173 millones de dólares (47%)y zinc por 1,008 millones de dólares (27.9%).

En el sector agropecuario, resaltan las exportaciones de café por 172 millones de dólares (40%), frutas por 2,314 millones de dólares (18%) que comprenden arándano, palta, uva, mango, también colorantes naturales por 135 millones de dólares (10%), y quinua por 51 millones de dólares (19.2%).

En el sector pesquero, destacó la exportación de pota, cuyas ventas aumentaron 20% totalizando 384 millones de dólares.

También destacaron las ventas al exterior de pescado congelado y en conserva por 183 millones de dólares (21.7%), ovas de pez volador por 74 millones de dólares (26%) y conchas de abanico en alrededor de los 50 millones de dólares (74%).

Mientras que en metalurgia, destacaron las mayores ventas de plata aleada por 83 millones de dólares (67.3%) y lingotes de zinc por 134 millones de dólares (17.3%).

Tras el récord del 2025 (9,947 exportadores), el número de exportadores continuó creciendo en el primer cuatrimestre del 2026 (3.7%), alcanzando los 6,735. De estos, el 64% son micro, pequeñas y medianas empresas.

En los primeros cuatro meses, los destinos de exportación de los bienes peruanos aumentaron de 155 el año 2025 a 159,siendoChina, Estados Unidos y la Unión Europealos principales mercados.

A China, se exportaron bienes por un valor de 13,811 millones de dólares (43.6% de crecimiento); a Estados Unidos, por un valor de 3,671 millones de dólares (27.1%); y a la Unión Europea, por 3,110 millones de dólares (12.8%).

También resaltaron las mayores exportaciones a India por 4,286 millones de dólares (324%), Canadá por 1,911 millones de dólares (38.6%), Suiza por 1,203 millones de dólares (42%) y

Japón por 1,164 millones de dólares (7.8%), en una muestra de la diversificación alcanzada por la oferta exportable peruana.

(FIN) NDP / MDV