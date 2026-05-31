Exportaciones de textil y confecciones sumaron US$ 389 millones entre enero y marzo 2026

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

Entre enero y marzo del presente año, las exportaciones del rubro textil y confecciones sumaron más de 389 millones de dólares, monto inferior en comparación con los 424 millones de dólares registrados en el mismo periodo del 2025, según cifras del Adex Data Trade.

La cadena textil-confecciones del Perú enfrenta un escenario incierto debido al incremento de los costos logísticos y de materias primas derivados del conflicto en Medio Oriente, especialmente en commodities vinculados al petróleo, como el poliéster, los combustibles y el transporte marítimo que afecta a Estados Unidos –nuestro principal comprador–, indicó el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Córdova.

“Si este contexto continúa, en cualquier momento podríamos sentir un mayor aumento en el costo de las materias primas. En la actualidad, toda la cadena productiva está haciendo esfuerzos para mantener precios competitivos y reducir el impacto que ya viene reflejándose en el descenso de -8% de las exportaciones durante el primer trimestre del año”, sostuvo.

Estados Unidos se mantuvo como el destino líder, concentrando el 49.8% de los envíos; sin embargo, registró una contracción de -12.3%, al pasar de 221 millones de dólares a 194 millones de dólares en los plazos mencionados.

Dentro del top ten, también llamó la atención las caídas de Colombia (-30%), Alemania (-23%), Italia (-12%), Canadá (-9%) y Ecuador (-5%). En positivo cerraron Brasil (21%), China (10%) y Chile (3%).

A pesar de que el consumo de prendas en ese mercado continúa creciendo entre 2% y 4%, las empresas peruanas aún enfrentan limitaciones para atenderlos, en especial frente a la fuerte presencia de abastecedores asiáticos como Vietnam, India, Bangladesh y Camboya, que incluso vienen desplazando progresivamente a China en determinados segmentos.

“Asia sigue siendo el proveedor mundial central porque las marcas y empresas chinas han invertido en otros puntos de la región para seguir abasteciendo eficientemente a las grandes cadenas internacionales. Además, muchas marcas están trasladando parte de su producción al norte de África, como a Túnez, Egipto y Turquía, así como a Portugal en el segmento high-end. América Latina aún tiene poca participación porque, por ejemplo, Perú y Colombia no cuentan con suficiente capacidad instalada que les permita cubrir esa demanda”, explicó.

Juan Córdova señaló que el Perú debe evaluar nuevas oportunidades, considerando las actuales preferencias del usuario estadounidense. De acuerdo con una encuesta elaborada por YouGov, el 56.6% de los consumidores en Estados Unidos utiliza vestimenta elaborada con fibras sintéticas.

“Si nuestro principal mercado objetivo requiere prendas de fibra sintética y contamos con ventajas competitivas para desarrollarlas, debemos evaluar cómo ampliar nuestra oferta complementando el algodón. Necesitamos incrementar nuestra gama y profundidad de productos: ropa técnica, para mascotas y nuevos nichos especializados”, comentó.

La partida líder exportada por el Perú en el primer trimestre del 2026 fueron los t-shirts de algodón (47 millones 349,000 dólares), seguidos por t-shirts de algodón de un solo color (41 millones 334,000 dólares), pelo fino cardado o peinado de alpaca (27 millones 780,000 dólares), camisas de fibra sintética (17 millones 53,000 dólares) y camisas de algodón de un solo color (15 millones 876,000 dólares).

Entre las empresas destacaron Topy Top, Michell y Cia, Textiles Camones, Textil Del Valle, Southern Textile Network, Confecciones Textimax, Precotex, Industrias Nettalco, Textile Sourcing Company y Sudamericana de Fibras.

Adex indicó que, en el primer trimestre de este año, Perú exportó productos del rubro textiles y confecciones a 80 países, 4 más que en el mismo periodo del 2025.

(FIN) NDP/CNA