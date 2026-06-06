Perú.- ¿Qué factores redefinen el crecimiento empresarial en Latinoamérica?

Archivo - Perú.- ¿Qué factores están redefiniendo el crecimiento empresarial en Latinoamérica? - Andina/Difusión - Archivo

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

En un contexto en el que las empresas enfrentan mercados cada vez más dinámicos y competitivos, el crecimiento ya no depende únicamente de la inversión o la expansión comercial. Hoy, factores como el acceso a redes de contacto, conocimiento especializado y colaboración estratégica ganan protagonismo dentro de las decisiones empresariales.

Esta tendencia ocurre en paralelo a la recuperación del ecosistema emprendedor latinoamericano. De acuerdo con un estudio de Endeavor y Glisco Partners, difundido porReuters, la inversión enstartupsde América Latina creció 26 % durante el 2024, reflejando una mayor dinámica empresarial y perspectivas favorables para la innovación y el desarrollo de nuevos negocios en la región.

-Empresas ya buscan analizar riesgos comerciales en tiempo real

Para Javier Merino, gerente general de Coworking, las empresas comprenden que las oportunidades de crecimiento surgen cada vez más de la capacidad para conectarse con otros actores del mercado.

"Las organizaciones que logran crecer de manera sostenible suelen ser aquellas que tienen acceso a conocimiento, talento y conexiones estratégicas. Hoy la colaboración se ha convertido en una ventaja competitiva", señala.

El especialista menciona que existen cuatro factores que impulsan esta transformación:

1. Redes de contacto estratégicas. La posibilidad de conectar con clientes, aliados, inversionistas y potenciales socios comerciales permite acelerar oportunidades de negocio y fortalecer el posicionamiento de las empresas.

2. Formación continua. La rápida evolución de la tecnología y los mercados exige que las organizaciones actualicen constantemente sus capacidades para mantener su competitividad.

3. Innovación colaborativa. Cada vez más empresas trabajan junto astartups, especialistas y otros actores del ecosistema para desarrollar soluciones y responder con mayor agilidad a los cambios del mercado.

4. Comunidades empresariales. Formar parte de entornos donde se comparten experiencias, tendencias y oportunidades se ha convertido en un factor clave para impulsar el crecimiento y la generación de valor.

En este contexto, el acceso a conocimiento, talento y conexiones estratégicas se perfila como uno de los principales diferenciadores para las organizaciones que buscan crecer de manera sostenible.

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