Fallece el economista peruano Óscar Ugarteche a los 76 años

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Lima 12 Jul. (ANDINA) -

El economista, investigador y escritor peruano Óscar Ugarteche Galarza falleció este 11 de julio a los 76 años, según informó el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"La UNAM lamenta con profunda tristeza la pérdida de nuestro querido compañero y amigoOscar Ugarteche Galarza, Investigador de este Instituto. Nos unimos al dolor de su familia y les enviamos nuestras más sinceras condolencias", indicó el instituto mexicano a través de la plataforma X (anteriormente Twitter).

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Nacido en Lima el 14 de julio de 1949, Ugarteche estudió Finanzas en la Universidad de Fordham (Estados Unidos), obtuvo una maestría en Finanzas Internacionales en la London Business School y un doctorado en Filosofía e Historia por la Universidad de Bergen, en Noruega.

Desde 2005 integró el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde coordinó el Observatorio Económico de América Latina (OBELA).

Su trabajo académico se centró en la economía política internacional, la deuda externa y la arquitectura financiera global, temas sobre los que publicó decenas de libros y artículos especializados.

A lo largo de su trayectoria también fue consultor de organismos internacionales y profesor universitario. En 2021 recibió el Premio Universidad Nacional de la UNAM en el área de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, uno de los máximos reconocimientos que otorga esa casa de estudios a sus académicos.

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