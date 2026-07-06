Falta de planes de contingencia dinámicos reduce la liquidez en las empresas

Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

La implementación de herramientas avanzadas de monitoreo analítico es indispensable para anticipar riesgos logísticos y asegurar la continuidad de la producción industrial.

Una parada operativa no prevista puede representar entre el 3% y el 8% de la facturación anual de una compañía industrial en cuestión de días. Este dato, lejos de constituir una simple anomalía estadística, ilustra la extrema fragilidad sobre la cual se edifican las operaciones corporativas en un entorno de transición económica.

El inicio de un nuevo ciclo político y de gobierno en el Perú introduce variables de volatilidad que fuerzan una reconfiguración profunda en la asignación de inversiones de capital (Capex) y en la gestión del riesgo operativo, señala informe publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

Ante la inminencia de reformas institucionales y comerciales, la resiliencia del abastecimiento ha dejado de ser una métrica secundaria de eficiencia técnica para transformarse en el núcleo central de la supervivencia corporativa a largo plazo.

La vulnerabilidad sistémica de las firmas proviene de la herencia de un modelo optimizado exclusivamente en épocas de estabilidad predecible. Durante décadas, las empresas estructuraron redes logísticas lineales basadas en la concentración de proveedores y corredores únicos para minimizar costos marginales.

Nuevos escenarios

El director ejecutivo de Suplos, Oskar Sarquis, explica que los acontecimientos recientes demostraron que muchas organizaciones siguen operando con esquemas diseñados para entornos estables, pese a que hoy enfrentan escenarios cada vez más cambiantes.

La parálisis de marzo evidenció que la carencia de planes de contingencia dinámicos y validados erosiona de forma acelerada la liquidez corporativa.

Esto plantea un elevado coste de oportunidad para quienes postergan la transformación radical de sus estructuras de compra corporativa en el mercado local.

La exposición al riesgo no es homogénea en el entramado empresarial, pero impacta con severidad a sectores con un alto apalancamiento operativo.

En los segmentos de venta al por menor y alimentos, por ejemplo, tres jornadas de interrupción logística bastan para diluir por completo el margen neto de todo un mes de actividad.

Cuando se presentan turbulencias cambiarias, energéticas o de carácter de regulación, la respuesta corporativa tradicional oscila peligrosamente entre la acumulación ineficiente de inventarios de seguridad y la contracción de sus compras programadas. Sarquis sostiene que ninguna de las dos decisiones es necesariamente correcta si no está respaldada por información y análisis estratégicos de mercado. Las reacciones viscerales solo destruyen el capital de trabajo de la firma.

Anticipación analítica

La construcción de una inmunidad operativa requiere anticipación analítica mediante herramientas avanzadas. Las compañías que monitorean variables energéticas, logísticas y financieras pueden anticiparse entre dos y cuatro semanas a posibles problemas de abastecimiento.

Esta ventaja temporal define la continuidad de la producción frente al colapso comercial. No se trata de implementar tecnología de forma aislada para digitalizar el caos, sino de robustecer los procesos organizacionales antes de automatizarlos.

Las soluciones digitales potencian la estrategia, pero no reemplazan la preparación rigurosa frente a los puntos únicos de falla logísticos.

El porvenir de la competitividad industrial en la región dependerá de la sustitución de la eficiencia estática por una flexibilidad adaptativa de largo aliento.

Las firmas que logren diversificar sus fuentes energéticas y consolidar una visibilidad absoluta sobre su cadena de suministro mitigarán los impactos macroeconómicos directos. En este nuevo tablero de juego corporativo, la resiliencia operativa ya no constituye un agregado discrecional, sino el arbitraje definitivo entre el liderazgo de mercado y la obsolescencia financiera inmediata.

Los directivos deben actuar con celeridad antes de que la próxima interrupción silenciosa fracture el negocio de manera irreversible.

Vulnerabilidad sectorial

La exposición financiera ante quiebres de inventario muestra asimetrías agudas entre sectores de alta dependencia.

La minería mediana, la salud privada, la infraestructura y el comercio importador comparten una rigidez estructural debido a la presencia de insumos estratégicos críticos que resultan casi imposibles de sustituir en el corto plazo.

En estos mercados, la pérdida de tracción logística impacta directamente en el flujo de caja operativo. La parálisis tecnológica o la falta de contratos flexibles de suministro impiden amortiguar las fluctuaciones del tipo de cambio y los incrementos inesperados en las tarifas de combustibles corporativos.

Por ello, el diseño de simulacros periódicos y la diversificación geográfica de la proveeduría constituyen salvaguardas financieras indispensables para proteger el valor de las firmas expuestas.

Mitigación

La analítica predictiva y la inteligencia artificial redefinen el abastecimiento estratégico contemporáneo.

Automatizar procesos deficientes carece de sentido analítico; la prioridad radica en estructurar flujos lógicos sólidos y luego dotarlos de velocidad computacional.

La trazabilidad digital permite identificar con precisión matemática aquellos puntos únicos de falla dentro de la red de valor, al transformar datos dispersos en decisiones ágiles de negocio.

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