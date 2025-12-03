Ahora las familias pueden adquirir viviendas ecoamigables con un bono adicional de S/ 6,300. - Andina/Cortesía

Lima 3 Dic. (ANDINA) -

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) indicó hoy que las familias que compren una vivienda certificada como sostenible pueden recibir un bono adicional de 6,300 soles, conocido como Bono del Buen Pagador Sostenible o Bono Mivivienda Verde.

Este beneficio se suma al Bono del Buen Pagador Tradicional para quienes acceden al Crédito Mivivienda, elevando el subsidio total que puede llegar hasta 33,700 soles.

El bono aplica únicamente a inmuebles certificados como sostenibles por el Fondo Mivivienda y que se encuentren dentro de la escala establecida del BBP Sostenible.

Además del subsidio, las viviendas verdes ayudan a reducir los recibos de agua y luz. Estas unidades cuentan con iluminación LED, terma a gas natural, sanitarios y griferías ahorradoras, medidores independizados, ecotecnologías y materiales eficientes. También incluyen fibra óptica y estacionamientos para bicicletas, lo que promueve un estilo de vida más saludable, económico y amigable con el ambiente.

“Las viviendas verdes permiten que más familias accedan a hogares de calidad, con un ahorro real en sus consumos mensuales. Este beneficio representa un impulso concreto para promover ciudades sostenibles y ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Para acceder a una vivienda verde, los interesados deben ser mayores de edad, pasar una evaluación financiera, contar con cuota inicial mínima desde el 7.5% del valor del inmueble, no registrar una vivienda en todo el país y no haber recibido apoyo habitacional del Estado. Cumplidos estos requisitos, pueden elegir entre los proyectos disponibles y solicitar el Crédito Mivivienda con el Bono Verde.

Desde marzo del 2015 hasta octubre de este año, Mivivienda Verde ha otorgado 49,692 créditos verdes, registrando desembolsos por 8,785 millones de soles.

Históricamente, han sido 131,579 viviendas certificadas en 700 proyectos a nivel nacional, con presencia destacada en Lima Metropolitana, Callao, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Ica y Piura.

Actualmente, se encuentran disponibles 144 proyectos sostenibles que superan las 10,000 unidades para la venta.

El Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Mivivienda, invita a la ciudadanía a conocer los proyectos certificados visitando la Vitrina Inmobiliaria en el jirón Camaná 199, Lima; los Centros de Atención al Ciudadano a nivel nacional; la línea gratuita 0800-12200; el App Mivivienda (Android e iOS) o la web institucional https://www.mivivienda.com.pe/PortalWEB/" target="_blank" class="ApplyClass">http://www.mivivienda.com.pe>.