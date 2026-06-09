Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito cumple 40 años de trabajo

Andina/La Federación Peruana De Cajas Municipales

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) cumplió 40 años de trabajo por la inclusión financiera, la innovación y el desarrollo de las microfinanzas en el país.

Fundada en 1986, la FEPCMAC nació con el objetivo de representar y fortalecer a las Cajas Municipales del Perú.

Desde entonces, ha acompañado el crecimiento de un sistema que hoy constituye uno de los principales actores de las microfinanzas en el país, facilitando el acceso a servicios financieros para millones de peruanos y contribuyendo al desarrollo de miles de emprendimientos.

En ese sentido, celebró su 40° aniversario junto a representantes del Sistema de Cajas Municipales, autoridades, aliados estratégicos y exdirectivos que han formado parte de su historia institucional.

Durante la ceremonia, se rindió homenaje a expresidentes y al Directorio de la Federación por su aporte al fortalecimiento institucional y al desarrollo del Sistema de Cajas Municipales a lo largo de estas cuatro décadas.

Luis Vergara Sahuaraura, presidente de la FEPCMAC, destacó la capacidad de adaptación que han demostrado las Cajas Municipales frente a los cambios económicos, sociales y tecnológicos registrados en el país durante los últimos años.

"Las Cajas Municipales han sabido evolucionar junto con las necesidades de los emprendedores peruanos. Han enfrentado distintos desafíos y continúan desempeñando un papel clave en el acceso a financiamiento, el desarrollo local y la inclusión financiera",señaló.

Actualmente, la FEPCMAC impulsa iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de las Cajas Municipales, la transformación digital, las finanzas sostenibles, la educación financiera y el desarrollo de proyectos gremiales que generan valor para todo el sistema.

Entre estas iniciativas destacan programas vinculados al acceso al agua y saneamiento, financiamiento sostenible, resiliencia climática, capacitación especializada y el desarrollo de soluciones tecnológicas compartidas que buscan ampliar el alcance y la eficiencia de los servicios financieros.

La conmemoración de los 40 años de la FEPCMAC reunió a representantes de las Cajas Municipales de todo el país y permitió reconocer el trabajo realizado por quienes contribuyeron a consolidar una institución que ha acompañado la evolución del sistema microfinanciero peruano desde sus inicios.

(FIN) NDP / MDV