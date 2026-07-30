Fenómeno El Niño: se acelerarán trabajos de descolmatación de ríos en puntos críticos

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

La estrategia de atención al Fenómeno El Niño será liderada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y estará centrada en salvar vidas, sostuvo hoy el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

“Intersectorialmente, estamos trabajando en la identificación de los puntos críticos frente a este evento climático. Lo primero en lo que hay que preocuparnos es en salvar la vida de las personas. En los próximos meses se acelerarán los trabajos de descolmatación de ríos en los puntos críticos”, manifestó.

En ese caso, refirió que ya hubo un Consejo de Ministros en el cual se trató el tema y que el próximo domingo habrá otra sesión del Consejo. “Estamos trabajando desde el primer día para solucionar el problema que afecta a las personas”, sostuvo.

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“Todo este tema será dirigido directamente por la presidenta Keiko Fujimori. Designará a algunos ministros como los de Defensa, Agricultura, Vivienda y Transportes, para que puedan, mediante sus sectores, empezar a ejecutar esas obras”, destacó.

Sin prevención

Vinelli informó que no se han efectuado los trabajos de prevención para afrontar los impactos del Fenómeno El Niño. “Estuve a cargo de la transferencia y no se han ejecutado las obras que eran necesarias para poder defender la vida de la población”, comentó.

En ese sentido, mencionó que se han identificado algunas obras que buscarán terminarlas de aquí a diciembre. “Hoy día ya no se puede hacer prevención, hoy día lo que tenemos que hacer es preparación para mitigar los efectos que va a tener el Fenómeno El Niño", anotó.

Explicó que ello implica acelerar trabajos de descolmatación en ciertos puntos de desborde de los ríos, preparar al Indeci y a todos los organismos para que puedan atender inmediatamente en cuanto ocurra algún deslizamiento o algún problema con la población. “Pero siempre enfocados en la protección de las personas”, dijo.

De ese modo, comentó que este Gobierno está abierto al diálogo. “Somos un Gobierno amplio y vamos a escuchar a los expertos para que nos ayuden a definir las líneas en donde se tenga que intervenir”, apuntó.

Líneas de acción

De este modo, comentó que la presidenta ha establecido dos líneas claras para poder enfrentar su gobierno a partir de ahora.

Detalló que el primero es el tema de la seguridad. “La gente está agobiada por la falta de seguridad. En este caso, vamos a atacar frontalmente la criminalidad, tratar de bajar inmediatamente los índices de extorsiones, atacar la minería ilegal, entre otros aspectos vinculados con la seguridad”, dijo.

La segunda línea de acción es la atención al Fenómeno El Niño. “Hay que señalarle a la población que ya estamos en niveles extraordinarios y que ello puede generar impactos muy negativos en la población”, aseveró.

Refirió, por ejemplo, que la Pesca ha caído cerca de 30% y que la Agricultura se ha estancado con avances mínimos de 0.1% o 0.2% durante el primer trimestre del año producto de la sequía.

“Inclusive, el cambio climático está afectando a otros comercios, como por ejemplo el sector textiles-confecciones porque las prendas de vestir no se están vendiendo como se esperaba", mencionó.

(FIN) SDD/JJN