Fenómeno El Niño: más de S/ 1,322 millones para prevenir afectaciones al servicio de agua

Andina/Difusión

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

Unas 32 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) podrán utilizar, de manera excepcional, más de 1,322 millones de soles de sus fondos de inversiones y reservas para ejecutar acciones preventivas que permitan proteger la continuidad de los servicios de agua potable y desagüe ante situaciones de peligro inminente, como las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue aprobada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), vía la Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2026-SUNASS-CD, que modifica el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por las empresas prestadoras e incorpora la declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente como un nuevo supuesto para el uso excepcional de dichos recursos.

La modificación cobra especial importancia porque permitirá a las EPS actuar de manera preventiva protegiendo la continuidad del servicio de agua potable en beneficio de 1.6 millones de usuarios.

La disposición favorecerá a 32 empresas prestadoras cuyos ámbitos de prestación comprenden localidades incluidas en la declaratoria de emergencia, entre ellas: Emusap Abancay, Semapach, Sedapar, EPS Grau, Emsap Chanka, Emapa Cañete, Sedapal, Seda Ayacucho, Epssmu, EPS Barranca, Sedaloreto, Marañón y Sedacaj.

También están Sedachimbote, Sedalib, Epsel, Mantaro, EPS Tacna, Aguas de Lima Norte, Emapa Huancavelica, Seda Huánuco, Emapa Huaral, Emapica, Emapacop, Moquegua, Moyobamba, Emapavigs, Sedam Huancayo, Selva Central, Emapisco, Emapat y Emapa Pasco.

Los recursos se podrán destinar a actividades excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el riesgo existente y fortalecer la preparación y respuesta ante el fenómeno El Niño 2026-2027, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:

- Construcción y reforzamiento de infraestructura de protección de los sistemas de agua potable y saneamiento frente a inundaciones o huaicos.

- Limpieza y remoción de sedimentos en captaciones y otras infraestructuras.

- Adquisición de grupos electrógenos, motobombas, tanques móviles, equipos potabilizadores y materiales para la reparación de redes.

- Compra de insumos químicos para la operación de los sistemas.

- Alquiler de maquinaria, equipos y personal para la atención de emergencias.

- Contratación de combustible para garantizar la operación continua de plantas e infraestructura crítica, entre otras.

Con esta medida, la Sunass fortalece la gestión del riesgo de desastres en el sector saneamiento y brinda a las empresas prestadoras herramientas para actuar de manera preventiva y proteger la continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento para la población.

(FIN) NDP/CNA