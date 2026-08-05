Fenómeno El Niño: mayor frecuencia exige estar preparados para aprovechar oportunidades

Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, sostuvo que ante la mayor frecuencia de los fenómenos climáticos, como El Niño, es necesario estar preparados para aprovechar mejor las oportunidades que se presentan en estos casos.

“Estamos viendo que cada vez es más frecuente el Fenómeno El Niño. Lo importante es acostumbrarnos pues el Perú tiene grandes ventajas producto de sus diversos climas y su riqueza, lo que hace, justamente, especial a nuestro país”, declaró en entrevista con RPP.

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De este modo, consideró que el Fenómeno El Niño tiende a convertirse en parte de la normalidad y que reconocerlo nos permitirá aprovechar mejor estos escenarios.

“Si bien genera amenazas, porque perjudica a sectores como la pesca y la agroindustria, entre otros, también nos trae oportunidades en otras actividades productivas”, dijo.

Una oportunidad

Como dicen los pesqueros y los biólogos, la única forma de afrontar ese tipo de situaciones es investigando y monitoreando las actividades de captura, subrayó Requejo.

“Así como la pesca industrial de anchoveta ha tenido problemas para cumplir su cuota, también aparecen otras especies de oportunidad para la captura de la pesca artesanal y la captura de la pesca industrial”, comentó.

En ese sentido, destacó la reciente designación de Renato Guevara como presidente del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). Dijo que ya conoce el comportamiento del Fenómeno El Niño y su impacto por anteriores experiencias.

“Es un reconocido biólogo de Imarpe. Nuestro órgano científico bandera, que nos tiene que ir guiando para lograr un aprovechamiento eficiente de los recursos, cuenta con los mejores cuadros técnicos y está liderado por un especialista de casa que nos ayudará a afrontar esta situación de la mejor manera posible”, comentó.

Refirió que las aguas cálidas favorecen la presencia de especies como el atún, el barrilete (atún pequeño) y el bonito, entre otros. “Los peruanos tenemos que acostumbrarnos a consumir lo que el mar nos brinda”, comentó.

Requejo recordó que venimos de cuatro temporadas exitosas en las que hubo un buen manejo pesquero.

“Esta temporada también tendrá un manejo científico y adaptativo que va a permitir, en la primera oportunidad de pesca, que se capture sin afectar la sostenibilidad de la anchoveta”, anotó.

(FIN) SDD/JJN