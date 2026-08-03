Fenómeno El Niño: ¿cómo puede proteger la economía peruana las Reservas Internacionales?

Perú.- Fenómeno El Niño: ¿cómo pueden proteger la economía peruana las Reservas Internacionales? - Andina/Andrés Valle

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

En medio de la coyuntura local y global, estos recursos respaldan la moneda peruana, lo cual contribuye a generar un ambiente positivo para desarrollar inversiones en el país.

El Perú desde hace tiempo goza de buena salud macroeconómica; una de las razones son sus elevadas reservas internacionales netas (RIN), que ya bordean los 100,000 millones de dólares.

Así, el Banco Central de Reserva (BCR) destaca que los Activos de Reserva del país como porcentaje de su Producto Bruto Interno (PBI) están alrededor del 29% a mayo del presente año.

Se trata de un ratio que destaca por encima de economías más grandes en la región latinoamericana como Brasil (16.3%), Colombia (14.7%), Chile (14.7%) y México (14%).

En detalle, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Perú han mostrado una evolución ascendente, desde los 71,033 millones de dólares al cierre del 2023, se incrementaron a 78,987 millones a fines de 2024 y a diciembre de 2025, ascendieron a 90,214 millones de dólares.

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Al mes de mayo del presente año, ya se ubicaron en 98,436 millones de dólares y al 15 de julio último ascendieron a 99,698 millones de dólares, según estadísticas de la autoridad monetaria.

Asimismo, es preciso reiterar que la Constitución Política del Perú en su artículo 84º encarga al Banco Central de Reserva la administración de las reservas internacionales, con independencia frente a otros poderes del Estado.

Importancia

Las Reservas Internacionales Netas constituyen uno de los principales pilares de la estabilidad macroeconómica de nuestro país, indicó Luis Eduardo Falen, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.

“Su función es brindar un respaldo financiero que permita al Banco Central responder ante episodios de volatilidad en los mercados, preservar el funcionamiento ordenado del mercado cambiario y fortalecer la confianza de inversionistas y agentes económicos”, declaró al Diario El Peruano.

“Además, permiten cubrir aproximadamente 17 meses de importaciones y equivalen a más de seis veces la deuda externa de corto plazo, indicadores que reflejan una posición externa particularmente sólida”, enfatizó.

Cabe señalar que el adecuado manejo de la política monetaria ejercido por parte del Banco Central de Reserva, ha posibilitado que nuestra moneda se mantenga como una de las monedas más estables en lo que va del presente siglo.

Así desde el 2000 a diciembre del 2025 el sol se fortaleció 4.4% respecto del dólar, mientras que monedas de otros países se depreciaron ante la moneda estadounidense de manera importante como en Chile (72.5%), Colombia (105.7%), México (89.4%) y Brasil (203.2%).

Fenómeno El Niño

Recientemente el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, anticipó que el Fenómeno El Niño va a golpear a la economía peruana.

En ese sentido, surge la interrogante ¿cómo pueden proteger la economía peruana las Reservas Internacionales Netas ante el impacto del Fenómeno El Niño que trae fuertes lluvias y sequías en diferentes partes del país?

“Eventos climáticos como el Fenómeno El Niño pueden afectar simultáneamente la producción, las exportaciones, la inflación y las cuentas fiscales. En ese contexto, las reservas constituyen un importante mecanismo de protección” enfatizó el economista Falen.

“Si un evento climático genera mayor incertidumbre o salidas temporales de capitales, el Banco Central cuenta con recursos suficientes para intervenir y evitar fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio que puedan amplificar las presiones inflacionarias o afectar la estabilidad financiera”, explicó.

“Además, un elevado nivel de reservas fortalece la confianza de los mercados en la capacidad del país para enfrentar choques transitorios, reduciendo el riesgo de episodios de inestabilidad financiera justamente cuando la economía necesita mayor certidumbre”, agregó.

En ese sentido, el economista Falen precisó que las RIN no financian directamente la reconstrucción o el gasto público asociado al Fenómeno El Niño.

“Su principal contribución es preservar la estabilidad macroeconómica y el normal funcionamiento del sistema financiero durante esos episodios”, subrayó.

Por otra parte, el economista Falen, destacó que el aumento reciente de las reservas responde a una combinación de factores externos e internos.

“Por un lado, el Perú ha registrado un elevado superávit en cuenta corriente, impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones mineras y los altos términos de intercambio”, subrayó.

Paralelamente, indicó que “la cuenta financiera ha mostrado ingresos netos de capitales”.

“Cuando la economía recibe más dólares de los que demanda, el Banco Central puede adquirir parte de esas divisas para fortalecer sus reservas sin alterar el funcionamiento del mercado”, dijo Falen.

“A ello se suma una política sostenida del Banco Central de Reserva de acumulación preventiva de reservas durante los períodos favorables, estrategia que ha permitido que el país llegue a niveles históricamente altos de respaldo externo”, agregó.

De otro lado, el Banco Central de Reserva, señaló que “los supuestos de la proyección incluyen un fenómeno El Niño Costero fuerte que se prolongará hasta el verano de 2027 y un entorno de estabilidad macroeconómica y financiera”.

Composición

De otro lado, Falen explicó que las reservas internacionales se administran bajo criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, en ese orden de prioridad.

“No se trata de recursos inmovilizados, sino de un portafolio de inversiones altamente conservador”, subrayó.

Indicó que según el reporte más reciente de Gestión de las Reservas Internacionales, el 74% está invertido en valores de alta calidad crediticia, principalmente bonos soberanos emitidos por economías desarrolladas.

Asimismo, el 20% corresponde a depósitos en entidades financieras internacionales, mientras que el 6% se mantiene en oro.

También, refirió que “la mayor parte del portafolio posee calificaciones crediticias muy elevadas (AAA y AA), lo que permite preservar el valor de los activos y disponer de ellos rápidamente si fuera necesario intervenir en el mercado cambiario”.

Tendencia favorable

Si bien el Perú ha logrado acumular cuantiosas reservas internacionales, ¿seguirán aumentando? ¿qué factores abonarán a esta tendencia?

“La perspectiva continúa siendo favorable, aunque probablemente el ritmo de crecimiento sea más moderado que el observado recientemente”, señaló el economista Luis Eduardo Falen.

“Mientras el Perú mantenga fundamentos macroeconómicos sólidos, un sector exportador competitivo y una posición fiscal relativamente ordenada, las reservas deberían mantenerse en niveles elevados”, detalló.

Cabe señalar que el Perú exportó productos por 93,993 millones de dólares en 2025 e importó por 58,560 millones de dólares, según datos del ente emisor, que también prevé que las exportaciones al cierre del 2026 superarán los 118,000 millones de dólares y las importaciones serán mayores a los 68,000 millones de dólares.

Falen explicó que otros factores que también contribuirán a incrementar las reservas internacionales del país son el crecimiento de la producción minera y la entrada de nuevos proyectos de inversión y la continuidad de superávits comerciales.

En ese sentido, la inversión minera en el periodo enero-abril del 2026, registró un acumulado de 2,052 millones de dólares, monto superior en 43.5% respecto a similar periodo del año previo, según datos del Ministerio de Energía y Minas.

“No obstante, la evolución de las reservas dependerá de factores como la trayectoria de los precios internacionales de los minerales, las condiciones financieras globales, el comportamiento de los flujos de capital y la incertidumbre política interna”, indicó Falen.

“En cualquier escenario, el punto de partida es muy favorable. Hoy el Perú cuenta con uno de los mayores colchones de liquidez externa de la región, lo que le otorga un amplio margen para enfrentar episodios de volatilidad sin comprometer la estabilidad macroeconómica”, afirmó.

Datos

- Las exportaciones mineras sumaron 21,425 millones de dólares en el periodo enero-marzo del presente año, cantidad superior en 57.3% respecto a similar periodo del 2025 (13,622 millones).

- La cartera de inversión minera en el Perú asciende a 65 proyectos por un valor de 63,005 millones de dólares, mientras que la cartera de exploración minera está conformada por 69 proyectos que implican una inversión de 757 millones de dólares.

(FIN) SDD/DOP