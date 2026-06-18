Feria artesanal Exhibe Perú 2026 en Lima alcanzaría ventas por S/ 80,000

Andina/Ministro De Comercio Exterior Y Turismo,

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, inauguró la feria Exhibe Perú 2026, una plataforma comercial que reúne a destacadas artesanas y artesanos de nueve regiones del país, con una proyección de ventas superior a 80,000 soles.

Organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la feria se desarrollará hasta el 21 de junio en la Plazuela Punta del Este del Centro Comercial Real Plaza Salaverry, en Jesús María.

La feria contará con 15 stands de exhibición y venta de una variada oferta de cerámica, textiles, joyería, retablos y otras expresiones artesanales que reflejan la riqueza cultural y creativa del país.

El evento reúne a artesanos beneficiarios de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) de Artesanía y Turismo de Arequipa, Ayacucho, Puno, Piura, Lambayeque, Ucayali, Huancavelica, Amazonas y Cajamarca; así como a Maestros Amautas de la Artesanía Peruana, creadores distinguidos con la Medalla Joaquín López Antay y el Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana y un representante de Serfor.

En ese contexto, durante la ceremonia de inauguración, el titular del Mincetur destacó el rol estratégico de la artesanía como generadora de empleo, desarrollo económico e inclusión productiva en todo el país.

“Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estamos convencidos de que la artesanía es mucho más que una expresión cultural. Es una actividad productiva que genera empleo, impulsa el desarrollo local, fortalece el turismo y crea oportunidades para miles de familias en todo el territorio nacional”,afirmó el ministro Berthin Gómez Vela.

El ministro resaltó además que Exhibe Perú representa una nueva manera de presentar la artesanía nacional, integrando tradición, diseño e innovación. En esa línea, señaló que cada pieza exhibida evidencia el talento de los artesanos peruanos y los resultados del trabajo que impulsa la Red CITE mediante servicios de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica e innovación.

Como parte de este esfuerzo, recordó que el Gobierno ha destinado para este año una inversión de 7.3 millones de soles destinada al fortalecimiento de la Red CITE de Artesanía y Turismo.

Esta iniciativa permitirá beneficiar a más de 9,400 unidades productivas con servicios especializados orientados a mejorar su productividad, competitividad y acceso a nuevos mercados.

En la actividad participaron la viceministra de Turismo, Aracelly Laca Ramos; el director general de Artesanía; Rusbel Hernández, así como directores ejecutivos y coordinadores de la Red CITE, así como artesanos de diversas regiones del país.

En 2026, el Registro Nacional del Artesano (RNA) de Mincetur superó la cifra de 91,050 artesanos inscritos en todo el país y alcanzó presencia en más de 1,300 distritos,reafirmándose como la principal plataforma de formalización e inclusión productiva del sector artesanal.

Además, el Mincetur ha logrado la capacitación de más de 1,000 funcionarios de gobiernos regionales y locales,fortaleciendo las capacidades técnicas para la gestión, actualización y promoción del RNA, lo que permite una atención más eficiente, articulada y sostenible a nivel territorial.

(FIN) NDP / MDV