Feria del Empleo llega al Rímac con más de 1,470 vacantes de puestos de trabajo

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del Programa Nacional de Empleo Jóvenes Productivos, llegará al distrito del Rímac con 1,475 puestos de trabajo para personas mayores de 18 años que se encuentran en la búsqueda de un empleo formal en Lima Metropolitana con la Gran Registratón Laboral.

La actividad se realizará el jueves 14 de mayo en la Biblioteca Municipal Armando Filomeno, ubicada en la Av. Lorenzo de Encalada N° 458, Rímac, desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. a donde las personas interesadas podrán inscribirse para postular en los procesos de selección de las 12 empresas aliadas del Ministerio de Trabajo que participan en esta ocasión.

Las empresas que solicitan cubrir los puestos de trabajo son ISEG Perú, que ofrece 500 vacantes como prevencionista de pérdida, 100 para agente de seguridad y 50 para operadores de cámaras; Grupo Eulen requiere 40 vacantes para laborar como operarios de producción, 40 para operario de limpieza y 40 para operario de almacén; Tiendas Tambo tiene 60 puestos para trabajar como colaboradores multifuncionales; la empresa Konecta demanda 50 vacantes como representante telefónico.

Por su parte, Tiendas Mass ofrece 30 vacantes como ayudante multifuncional; la empresa Wu Restaurantes está ofreciendo 10 vacantes para trabajar como anfitrión de bienvenida, 10 para laborar como Anfitrión de delivery y empaquetados y 20 para Ayudante de cocina, todos en Pardos Chicken, también ofrece 10 vacantes para Ayudante de cocina en Planet Chicken; 10 para Ayudante de cocina y 10 para Anfitrión de servicios en el restaurante Pasquale; 10 para Ayudante de cocina y 10 para desempeñarse como Anfitrión de bienvenida en el restaurante Mr. Shao.

La empresa CME Consultores requiere 50 personas para trabajar como Auxiliar de grifo; en tanto el Grupo Pionier necesita 90 personas para trabajar como operarios de lavandería y 90 para trabajar como Costurero (manual). Asimismo, la empresa Tagumédica ofrece 25 vacantes de trabajo como Operario de producción, 10 como Operario de almacén y 10 como Operario de limpieza.

Del mismo modo, Odisea Corporación solicita 30 personas para laborar como agentes de seguridad para centros comerciales y 10 para trabajar como Operario de limpieza; en tanto la empresa Pickadeli ofrece 90 puestos de trabajo para desempeñarse en la labor de Atención al cliente y la empresa Pert Ingenieros requiere 30 personas como Ayudante de electricidad, 30 como Operario electricista y 10 como Chofer A2B.

Para acceder a una de las 1,475 vacantes de trabajo es importante presentar el DNI físico, llevar CV, tener secundaria completa, no contar con trabajo y acudir a la Registratón Laboral del Programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Es importante señalar que esta Registratón Laboral se realiza en alianza estratégica con el Proyecto Perú Social, en el marco del Programa “Sí Frontera”, cofinanciado por la Unión Europea y la Cooperación Técnica Alemana para el desarrollo e implementado por GIZ y con la Municipalidad del Rímac.

Durante el desarrollo de la Registratón Laboral, los interesados tendrán la posibilidad de postular en los diferentes procesos de reclutamiento, así como inscribirse en servicios gratuitos de capacitación orientados al fortalecimiento de habilidades laborales y mejora de la empleabilidad futura.

El Ministerio de Trabajo recordó que los postulantes pueden realizar su inscripción previa a través del siguiente formulario virtual: forms.gle/bAu73ctkscCvjQpQ8.

(FIN) NDP/CNA