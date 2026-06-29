Feriado Nacional: ¿Trabajas el 29 de junio? Así te deben pagar

Andina/Los Restaurantes Suelen Trabajar En

Lima 29 Jun. (ANDINA) -

Este 2026 el calendario laboral peruano contempla 16 feriados nacionales de descanso obligatorio, que aplican tanto al sector público como al privado y están regulados por la ley peruana.

‘’Sin embargo, la diferencia entre feriado, feriado nacional obligatorio y día no laborable suele generar confusión entre empleadores y trabajadores, especialmente cuando se trata de cómo se paga y qué derechos se activan en cada caso’’, resalta Jimmy Huatuco, líder de implementaciones en Buk Perú.

Hoy lunes 29 de junio, se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, o también conocido como el Día del Pescador, por lo que aplica un feriado a nivel nacional tanto para el sector público como para el privado.

Así, es importante recordar que

los feriados nacionales son fechas establecidas por ley en las que el trabajador no está obligado a laborar. Su cumplimiento es obligatorio para todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector.

En este caso, el feriado se remunera como una jornada ordinaria, es decir, forma parte de la remuneración mensual habitual y está sujeto a los descuentos de ley correspondientes (AFP/ONP, ESSALUD, entre otros), aun cuando el trabajador no asista a trabajar.

Si un trabajador presta servicios en un feriado sin descanso sustitutorio, debe recibir:

- El pago por el día feriado (su remuneración normal).- La remuneración por las horas efectivamente trabajadas.- Un adicional de 100 % sobre la remuneración diaria como sobretasa.

Esto implica que, en muchos casos, la jornada en feriado puede llegar a pagarse tres veces la remuneración diaria.

“En Perú, los feriados nacionales representan derechos laborales que protegen tanto al trabajador como a la continuidad responsable de las operaciones empresariales”,comenta Huatuco, de Buk Perú.

¿Qué debe hacer el trabajador si la empresa no respeta un feriado?

Los feriados nacionales son derechos laborales por ley. Si un empleador exige trabajar en un día que legalmente es feriado y no ofrece compensación adecuada (ya sea descanso sustitutorio o pago con sobretasa), el trabajador puede:

-Rechazar la obligación de laborar ese día, pues no puede ser obligado a trabajar un feriado sin su consentimiento.-Solicitar asesoría o iniciar un reclamo ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) o entidades competentes para hacer valer su derecho.-Documentar el caso con comunicaciones por escrito (correos, memorandos o comunicaciones internas) para apoyar cualquier reclamación o denuncia formal.

¿Qué sanciones enfrenta una empresa que incumple con los feriados?

El incumplimiento de las obligaciones laborales relacionadas con feriados nacionales constituye una infracción muy grave, que puede implicar multas desde 1,058 soles hasta más de 24,000 soles, dependiendo del tamaño y categoría de la empresa.